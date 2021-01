CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 663¼ 672¾ 652½ 658¼ —7 May 661¾ 670¼ 652¼ 657¾ —6½ Jul 644½ 651¼ 636 640½ —7 Sep 645 650 636 638½ —8 Dec 648¾ 653¼ 640 642 —8½ Mar 655 656¾ 645 646¾ —8½ May 644¼ 644¼ 636½ 636½ —8¼ Jul 621 621 612 613¾ —8 Sep 613 613 612¾ 612¾ —8 Dec 621½ —7¼ Mar 624 —7¾ May 623½ 623½ 618 618 —7¾ Jul 587½ —7¾ Est. sales 107,073. Tue.'s sales 132,931 Tue.'s open int 452,142, up 9,057 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 532½ 543¾ 529½ 534 +1¾ May 533¾ 544¾ 530¾ 535¼ +1½ Jul 527½ 537¼ 523½ 528 +½ Sep 470 478 466¾ 468½ —2 Dec 444½ 451½ 441½ 442½ —2 Mar 449¾ 456¾ 446¼ 448 —2¼ May 453 459¼ 448½ 450½ —2¾ Jul 455 460½ 449 451¾ —3¼ Sep 423 424¾ 416½ 417½ —2¼ Dec 407¼ 412 404 405½ —1¾ Mar 418 418 413 413 —1½ May 413¾ —1½ Jul 423¼ 423¼ 419¼ 419¼ —2 Sep 409¼ —2 Dec 410 412 407¾ 407¾ —2½ Jul 411 —2½ Dec 408 —2½ Est. sales 409,066. Tue.'s sales 471,209 Tue.'s open int 1,923,315, up 17,359 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 355½ 357½ 348½ 352½ —2¼ May 351¾ 351¾ 348 349 —2½ Jul 343 —1¾ Sep 315½ Dec 305¼ 307½ 305¼ 307 +½ Mar 317 +½ May 317 +½ Jul 317 +½ Sep 317 +½ Dec 317 +½ Jul 317 +½ Sep 317 +½ Est. sales 211. Tue.'s sales 499 Tue.'s open int 4,709 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1376 1394¾ 1364½ 1374¾ +4½ May 1374¾ 1393¼ 1363¾ 1373¼ +3¾ Jul 1357 1372¾ 1345¼ 1354½ +2 Aug 1307 1320¾ 1297½ 1304½ +2¼ Sep 1206¼ 1218¼ 1197 1204½ +2¼ Nov 1150½ 1164¼ 1141¼ 1149¼ +¾ Jan 1144½ 1157 1136 1142 — ¾ Mar 1121 1129¼ 1109¼ 1113½ —3¼ May 1112¼ 1120 1101¼ 1104¼ —4¼ Jul 1106¼ 1112¼ 1096 1098¾ —4¼ Aug 1093¾ 1093¾ 1082½ 1082½ —4½ Sep 1059¾ 1060¼ 1051¼ 1051¼ —3¼ Nov 1031¼ 1037 1020 1022¾ —5¾ Jan 1033¾ 1033¾ 1025 1025 —5 Mar 1024½ —5 May 1024½ —5 Jul 1025½ —5 Aug 1022 —5 Sep 1022 —5 Nov 1000¼ —5 Jul 1000¼ —5 Nov 999¾ —5 Est. sales 296,040. Tue.'s sales 217,115 Tue.'s open int 934,794, up 2,537 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 44.07 45.43 44.06 44.52 +.61 May 43.18 44.35 43.18 43.69 +.57 Jul 42.63 43.52 42.59 42.96 +.51 Aug 41.72 42.50 41.59 42.00 +.42 Sep 40.79 41.55 40.64 41.10 +.37 Oct 40.13 40.70 39.85 40.29 +.37 Dec 39.53 40.29 39.46 39.94 +.40 Jan 39.51 39.82 39.08 39.58 +.45 Mar 39.27 39.36 38.60 39.14 +.48 May 38.80 38.80 38.16 38.73 +.47 Jul 38.34 38.70 37.85 38.44 +.46 Aug 38.20 38.46 38.08 38.08 +.44 Sep 37.87 37.87 37.53 37.72 +.40 Oct 37.34 37.60 37.12 37.12 +.36 Dec 37.18 37.45 37.01 37.01 +.37 Jan 37.01 +.37 Mar 37.01 +.37 May 37.01 +.37 Jul 37.01 +.37 Aug 37.01 +.37 Sep 37.01 +.37 Oct 37.01 +.37 Dec 37.01 +.37 Jul 37.01 +.37 Oct 37.01 +.37 Dec 37.01 +.37 Est. sales 133,112. Tue.'s sales 110,323 Tue.'s open int 474,837, up 4,933 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 438.00 443.20 434.10 436.60 +.10 May 435.30 439.80 431.00 433.70 —.10 Jul 431.00 434.60 426.70 429.00 —.80 Aug 416.80 418.80 411.60 413.70 —1.20 Sep 396.70 399.00 391.90 393.50 —1.40 Oct 376.60 379.20 373.60 374.20 —1.90 Dec 372.90 375.90 370.50 371.40 —1.50 Jan 369.20 370.90 366.90 367.60 —1.80 Mar 359.00 361.10 355.70 356.60 —3.10 May 355.00 356.50 352.20 352.50 —3.80 Jul 354.50 355.30 351.10 351.10 —3.70 Aug 351.70 352.60 345.20 345.20 —4.20 Sep 343.00 347.00 339.30 339.30 —4.50 Oct 335.90 335.90 331.40 331.40 —5.40 Dec 330.30 —5.50 Jan 329.40 —5.40 Mar 329.40 —5.40 May 329.40 —5.40 Jul 331.80 —5.40 Aug 331.80 —5.40 Sep 331.80 —5.40 Oct 331.80 —5.40 Dec 334.60 —5.40 Jul 334.60 —5.40 Oct 334.60 —5.40 Dec 334.60 —5.40 Est. sales 80,144. Tue.'s sales 81,915 Tue.'s open int 407,148, up 627