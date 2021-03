CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 611 619 608¼ 613¼ +¾ Jul 607 614½ 604¾ 609¼ +¾ Sep 608 615¼ 605¾ 610 +½ Dec 614 621½ 612 616¾ +¾ Mar 617¾ 626¾ 617½ 622¼ +¾ May 623 627¾ 621½ 624¾ +¾ Jul 608½ 609 602½ 605½ +¾ Sep 607½ — ¼ Dec 615 615 613¼ 613¼ — ¼ Mar 616 — ¼ May 616¼ — ¼ Jul 580¾ — ¼ Est. sales 81,713. Thu.'s sales 113,393 Thu.'s open int 424,591 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 546½ 554 544 552½ +6 Jul 532½ 536¾ 529½ 535¾ +3¼ Sep 482½ 485 480½ 483¾ +1 Dec 465¼ 467¼ 463 466½ +1 Mar 473 475 471¼ 474¾ +1¼ May 477¼ 480 476¼ 479¾ +1¼ Jul 480 481¾ 477¾ 481½ +1¼ Sep 444 446¼ 442½ 446 +2¼ Dec 433 436 431¾ 435¼ +1¾ Mar 442½ +1½ May 445¼ 446¼ 445¼ 446¼ +1 Jul 449¼ +1¼ Sep 428¾ +1¼ Dec 415½ 416¼ 412 414½ +3¾ Jul 424¾ +3¾ Dec 412 417 411¼ 411¼ +3¾ Est. sales 196,581. Thu.'s sales 255,575 Thu.'s open int 1,746,545, up 2,061 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 374¾ 375¾ 372¼ 375 +¾ Jul 370½ 371¾ 369¼ 371¾ +1 Sep 350¼ +2 Dec 343¾ 347 343¾ 346¼ +2½ Mar 348¾ +2 May 349¼ +2 Jul 349¼ +2 Sep 349¼ +2 Dec 349¼ +2 Mar 349¼ +2 Jul 349¼ +2 Sep 349¼ +2 Est. sales 99. Thu.'s sales 263 Thu.'s open int 4,350 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1414 1419 1399 1400½ —13¾ Jul 1404 1408¼ 1390 1391¼ —13¼ Aug 1357¼ 1362 1344¾ 1345¾ —12¾ Sep 1264¾ 1269½ 1256 1257 —7¾ Nov 1214 1219¾ 1206½ 1207¼ —7½ Jan 1212¼ 1216¾ 1206 1206½ —6 Mar 1197¼ 1198¼ 1189½ 1191 —4¼ May 1191½ 1196½ 1187 1188¾ —2¾ Jul 1189 1195½ 1186 1189¾ —2 Aug 1180¼ +¼ Sep 1145¼ 1145¾ 1144½ 1144½ +1¼ Nov 1118 1127 1113¾ 1119¼ +2½ Jan 1121½ 1123¾ 1121½ 1123¾ +2¼ Mar 1123¼ +2¼ May 1123¼ +2¼ Jul 1124¼ +2¼ Aug 1120¾ +2¼ Sep 1103 +2¼ Nov 1050 1050 1049 1049 +2¼ Jul 1049 +2¼ Nov 1038 +2¼ Est. sales 188,801. Thu.'s sales 188,209 Thu.'s open int 853,507 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 54.55 55.45 52.48 52.48 —2.50 Jul 51.89 52.56 49.73 49.88 —2.30 Aug 49.49 49.98 47.76 47.80 —1.95 Sep 47.99 48.21 46.41 46.45 —1.62 Oct 46.79 46.97 45.30 45.36 —1.54 Dec 46.11 46.45 44.62 44.93 —1.39 Jan 45.81 45.97 44.46 44.55 —1.31 Mar 44.93 45.45 44.08 44.19 —1.13 May 44.60 45.12 43.61 43.99 —.97 Jul 44.63 44.86 43.65 43.80 —.88 Aug 44.44 44.44 43.35 43.35 —.84 Sep 43.93 43.93 42.88 42.88 —.68 Oct 42.75 43.20 42.50 42.55 —.35 Dec 42.52 43.27 42.45 42.45 —.25 Jan 42.42 —.25 Mar 42.42 —.25 May 42.45 —.22 Jul 42.45 —.22 Aug 42.45 —.22 Sep 42.45 —.22 Oct 42.45 —.22 Dec 42.52 —.15 Jul 42.52 —.15 Oct 42.52 —.15 Dec 42.52 —.15 Est. sales 179,581. Thu.'s sales 164,098 Thu.'s open int 493,935 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 404.80 407.10 400.20 404.00 —.60 Jul 406.10 408.20 401.60 405.70 +.30 Aug 399.60 401.90 396.20 399.80 +.80 Sep 389.00 390.90 386.30 389.70 +1.20 Oct 375.70 377.50 373.40 376.80 +1.70 Dec 372.80 374.90 370.50 374.00 +1.80 Jan 369.10 371.40 367.00 370.40 +1.90 Mar 363.50 365.80 360.70 364.90 +2.50 May 360.60 364.10 359.00 363.10 +2.10 Jul 362.40 363.80 359.40 363.50 +1.80 Aug 358.00 361.10 358.00 361.10 +1.90 Sep 353.30 356.50 353.30 356.50 +2.00 Oct 345.90 347.20 345.90 347.20 +.20 Dec 346.90 347.20 342.90 346.70 +.60 Jan 346.20 +.60 Mar 345.80 +.70 May 346.60 +.70 Jul 348.50 +.70 Aug 348.50 +.70 Sep 347.00 +.70 Oct 347.00 +.70 Dec 344.90 +.70 Jul 344.90 +.70 Oct 344.90 +.70 Dec 344.90 +.70 Est. sales 65,902. Thu.'s sales 76,473 Thu.'s open int 410,109, up 1,090