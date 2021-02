Preclosing

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 646¼ 649¼ 625¾ 647¼ +2½ May 646¾ 651½ 628½ 650 +4¼ Jul 630 632¾ 616 632¼ +2¼ Sep 629½ 632 616½ 631 +1¾ Dec 632¾ 636¾ 622 636¾ +3½ Mar 636 642¼ 629¼ 642¼ +3¾ May 622¾ 634 622¾ 633 +3 Jul 603 612¾ 600¾ 612¾ +4¼ Sep 602 602 602 602 —6¾ Dec 613¾ 621½ 611 621½ +5¼ Est. sales 164,599. Tue.'s sales 96,588 Tue.'s open int 447,487 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 543¼ 550½ 536½ 549¾ +6¾ May 542½ 547¾ 535½ 546¾ +4½ Jul 530½ 534¾ 525¼ 534¼ +3 Sep 470 476 466¼ 475¾ +4 Dec 446 451½ 443 450¼ +3¼ Mar 452½ 457½ 449¼ 456 +3 May 454¼ 460½ 453 459¼ +2¾ Jul 458¼ 461¾ 454¼ 461 +3 Sep 421 425 421 425 +2½ Dec 411 415 410 413 +1¾ Dec 411¾ 415 411¾ 415 +1¾ Dec 406¾ 406¾ 406¾ 406¾ —4¾ Est. sales 349,875. Tue.'s sales 356,014 Tue.'s open int 1,951,339 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 346 348½ 342½ 348½ +3 May 343¼ 347 340¼ 347 +3¾ Dec 306¾ 309 306¾ 309 +5¼ Est. sales 194. Tue.'s sales 417 Tue.'s open int 4,651 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1354½ 1371½ 1342½ 1368¼ +13½ May 1350¾ 1368 1339 1364¾ +14 Jul 1333¾ 1348¾ 1319¾ 1346¼ +12½ Aug 1287¾ 1303¼ 1275½ 1300¾ +10¾ Sep 1200¼ 1213 1188 1211¾ +8½ Nov 1150½ 1158 1135¾ 1155¼ +4¾ Jan 1144 1151¾ 1131¾ 1149 +4¼ Mar 1114 1121¼ 1103 1119 +3½ May 1098 1112½ 1094¾ 1111 +4½ Jul 1095¼ 1106½ 1090¼ 1105¼ +4½ Nov 1021¾ 1031¾ 1018 1031¾ +4¾ Jan 1032 1032 1032 1032 +2½ Nov 1006 1006 1006 1006 —2¼ Est. sales 171,032. Tue.'s sales 193,977 Tue.'s open int 922,823