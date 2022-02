40 años después, novela gráfica de Miyazaki llega a EEUU

NUEVA YORK (AP) — Una novela gráfica del cineasta ganador del Oscar Hayao Miyazaki llega por primera vez a los Estados Unidos, casi 40 años después de su publicación en Japón.

“Shuna’s Journey” ("El viaje de Shuna") de Miyazaki de 1983, que contiene elementos desarrollados posteriormente en sus películas “Princess Mononoke” ("La princesa Mononoke") y “Nausicaä of the Valley of the Wind” ("Nausicaä del Valle del Viento"), será publicado el 1 de noviembre por el sello First Second de Macmillan. Alex Dudok de Wit traduce el libro al inglés.