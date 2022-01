LOS ANGELES (AP) — El hombre que tenía 4 meses de nacido cuando fue retratado para aparecer desnudo en la portada del álbum “Nevermind” de Nirvana de 1991 presentó el jueves una nueva versión de la demanda con la que afirma que la imagen es pornografía infantil.

El juez federal Fernando M. Olguin desestimó la primera demanda de Spencer Elden el 4 de enero después de que venciera una fecha límite, pero le autorizó presentar una versión enmendada.

La nueva demanda incluye una declaración del diseñador gráfico del álbum que los abogados de Elden argumentan demuestra que el sello discográfico Geffen Records, al que pertenecía la banda, buscó deliberadamente mostrar el pene de Elden y explotar la imagen para obtener ganancias.

La demanda presentada primero en una corte federal de California en agosto señala que Elden, de ahora 30 años, ha sufrido “daños de por vida” mientras la banda y otras personas obtenían ganancias por la imagen ampliamente difundida de él nadando bajo el agua que aparenta que va hacia un billete de dólar en un anzuelo.

Los acusados incluyen a los miembros sobrevivientes de Nirvana, Dave Grohl y Krist Novoselic, así como los herederos de Kurt Cobain.

Una moción para desestimarla presentada en diciembre por los abogados de Nirvana afirma que la demanda fue presentada bastante tiempo después del estatuto de limitaciones de 10 años de una de las leyes empleadas para emprender el caso, mientras que la otra ley que cita la demanda no se promulgó sino hasta 2003 y no es retroactiva.

La moción señala que la demanda “a simple vista no es seria” y que la conducta de Elden refleja esto.

“Elden ha pasado tres décadas obteniendo ganancias de su celebridad como el autoproclamado ‘Bebé Nirvana’”, señala el documento.

The Associated Press no suele nombrar a las personas que afirman haber sido víctimas de abuso sexual, pero puede hacerlo cuando han denunciado públicamente como lo ha hecho Elden.