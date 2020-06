Black Out Tuesday: las redes y la música se oscurecen

NUEVA YORK (AP) — Aunque el Black Out Tuesday fue organizado en un principio por la comunidad musical, las redes sociales se oscurecieron en apoyo al movimiento Black Lives Matter, sumándose a las voces de indignación alrededor del mundo por los asesinatos de personas negras en Estados Unidos.

Las cuentas en Instagram y Twitter de los principales sellos discográficos a la gente común se llenaron de cuadros negros en respuesta a las muertes de George Floyd, Ahmaud Arbery y Breonna Taylor.

La mayoría no escribió nada en el pie de foto, aunque algunos incluyeron los hashtags #TheShowMustBePaused (el show debe ponerse en pausa) o emojis de corazones negros y exhortaron a votar el martes, cuando siete estados y el Distrito de Columbia realizaban elecciones primarias.

Rihanna, Alicia Keys, Radiohead, Coldplay, Kelly Rowland y los Beastie Boys fueron algunos de los famosos que se sumaron al Black Out Tuesday en redes sociales.

“No estaré publicando en redes sociales y les pido a todos que hagan lo mismo”, tuiteó Britney Spears. “Deberíamos aprovechar el tiempo alejados de nuestros dispositivos para enfocarnos en lo que podemos hacer para mejorar el mundo... por TODOS nosotros !!!!!”

Spotify oscureció el arte de varias de sus listas populares, como RapCaviar y Today’s Top Hits, y escribió “Black lives matter” en su descripción. El servicio de streaming también puso su playlist Black Lives Matter en su página principal, con canciones como “Say It Loud — I’m Black and I’m Proud” de James Brown, “(Grosería) the Police” de N.W.A., “A Change Is Gonna Come” de Sam Cooke y “This Is America” de Childish Gambino.

Las páginas principales de iTunes y Apple Music también se enfocaron en apoyaron el Black Lives Matter, y SiriusXM dijo que guardaría tres minutos de silencio en sus canales musicales a las 3 p.m. hora de Nueva York (1900 GMT) en homenaje a “las innumerables víctimas de racismo”.

La empresa dijo que “seguirá amplificando las voces negras siendo un espacio donde los artistas negros exponen su música y talentos, y diseminando el mensaje de que el racismo no será tolerado”.

Algunos en redes sociales cuestionaron si publicar cuadros negros desviaría la atención de otras publicaciones sobre el movimiento Black Lives Matter.

“Este es el cuarto volante completamente diferente que he visto para esto”, tuiteó la cantante nominada al Grammy Kehlani sobre el Black Out Tuesday. “Este es el único que no dice que nos callemos por completo por un día en solidaridad. Los mensajes son cruzados y de verdad espero que no tenga un efecto negativo”.

Cuando el DJ Dillon Francis publicó que el hashtag de Black Lives Matter estaba en blanco en Instagram porque los usuarios estaban usando cuadros negros, el rapero Lil Nas X respondió diciendo: “Esto no nos está ayudando. ¿A quién (grosería) se le ocurrió esto? La gente necesita ver qué es lo que está pasando”.

Varios lanzamientos y eventos musicales fueron postergados como resultado del Black Out Tuesday. Interscope Geffen A&M Records dijo que no lanzaría música esta semana y aplazó lanzamientos de MGK, 6lack, Jessie Ware, Smokepurp y otros. El dúo Chloe x Halle dijo que su segundo álbum saldrá el 12 de junio en vez del viernes, mientras que el grupo Glass Animals pospuso el martes lanzamiento de su nuevo sencillo “Heat Waves” y la cantante Ashnikko presentará la canción “Cry” y su respectivo video el 17 de junio en vez del miércoles.

Una actividad a beneficio del Teatro Apollo se realizará el jueves en vez del martes, y South by Southwest pospuso un evento planificado con Rachael Ray.

“En SXSW apoyamos a la comunidad negra y seguiremos amplificando las voces e ideas que nos llevarán a una sociedad más equitativa”, dijo la organización detrás de los festivales de música y cine.