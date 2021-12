Distopía, bailes de TikTok, qué bueno que ya terminó el 2021

NUEVA YORK (AP) — La pandemia, política, ansiedad permanente por el cambio climático y la economía. ¿El 2021 nos dejó tiempo para pensar en algo más? Al salir casi a rastras hacia un nuevo año, hay algunas otras cosas que nos gustaría dejar atrás, desde la obsesión de la cultura pop con todas las cosas apocalípticas y los bienintencionados pero extenuantes bailarines de TikTok.

A continuación una lista de lo que nos gustará dejar atrás en busca de renovación y esperanza en 2022.

DISTOPIALOOZA

Guerra, destrucción, desastre. El entretenimiento popular definitivamente ha reflejado, expandido e imaginado el final de todo, pero ¿debe continuar a ese mismo ritmo? Lo más reciente es “Squid Game” (“El juego del calamar”), un gran éxito para Netflix. Su creador no se puede imaginar un futuro sin una segunda temporada de la sangrienta serie sudcoreana. Los fans se regocijaron. La distopía es un género, una técnica de narración. ¿No nos beneficiaríamos de una dosis igualmente grande de historias que se enfocan en soluciones e inspiración? Estamos hablando de un terreno intermedio entre zombis y “The Great British Baking Show”. Simplemente piénsenlo.

MARATÓN DE BAILE EN TIKTOK

Pareces una buena persona, pero eres un nutriólogo, no un bailarín. Y tristemente nunca serás un bailarín. Sí, podríamos pasar la pantalla y no ver tus movimientos casi imperceptibles. Sí, nos damos cuenta que la estás pasando muy bien y simplemente estás tratando de entretener, pero hay tantos como tú. TikTok se construyó sobre tendencias de baile (¿se acuerdan del baile del hilo dental?), pero la plataforma de videos cortos ha crecido hasta ser mucho más a medida que millones se dieron de alta durante la pandemia. Así que ¿dónde queda todo ese baile? Agradecidamente silenciada la locura de baile.

FAJAS Y SPANDEX

Hicieron que Kim Kardashian West apilara un montón de dinero junto a sus otros montones de dinero. Su marca moldeadora Skims, que se amplió a ropa cómoda, está valuada en 1.600 millones de dólares, de acuerdo con el diario The New York Times. Viene en una variedad de estilos, colores y tallas. Oprah Winfrey y Reese Witherspoon son de las nuevas inversionistas de otra marca similar, Spanx. Pero ¿que no la vida principalmente en casa no nos ha enseñado a aceptar nuestras bolas, rollitos y lo que sea que estemos tratando de ocultar con ropa moldeadora? ¿No podemos simplemente volver a nuestras viejas vidas y sentirnos bien en nuestras propias pieles? Ni qué decir del hecho de que existen riesgos por comprimir nuestros órganos por periodos prolongados. No permitan que las viejas limitaciones de la élite de la moda se impongan después de todos esos meses en ropa cómoda y con un uso menos fuerte del sostén. #LiberenNuestrosCuerpos.

NFTS

¿Pasarán de moda antes de que mucha gente entienda exactamente qué son? Algunos dicen que no pues se siguen vendiendo por millones y creando encabezados. Los Non-fungible tokens (NFTs) son básicamente arte digital o cualquier otra cosa en forma digital que se almacenan en registros digitales (blockchains). ¿Cuál es el punto? Muy buena pregunta. Los NFTs son certificados digitales de autenticidad, como una declaración en el mundo físico de que tu van Gogh original es único, mientras que el resto de nosotros iremos a la tienda por el afiche o el magneto para el refrigerador. A la mano está la definición del diccionario Merriam-Webster que de hecho vendió esa definición como un NFT y cuyas ganancias serán para la organización no lucrativa Teach for All.

HARD SELTZERS

Lo que empezó Zima y continuó White Claw. Ahora tenemos tantos hard seltzers (sodas con alcohol) para toda la semana. De cualquier sabor, con burbujas y en lata. Incluso hubo uno de sabor pepinillo que se agotó. Pero todavía hay Bud Lites, Pabst Blue Ribbons, Topo Chico. Hay piña-lima, miel y manzana-pera. También hay de tequila con toronja, ultra orgánicas y sandía con chile. Todavía no se han materializado las versiones de parodia de “Saturday Night Live” de J.C. Penney, Jiffy Lube, Exxon y Verizon. ¿Podemos volver a los viejos tragos para el día por favor?

MULTIMILLONARIOS EN EL ESPACIO

El club de los multimillonarios en el espacio tuvo mucha atención en 2021 mientras el resto de nosotros tratábamos de navegar por nuestras vidas patas arriba en la Tierra. Hay muchas cosas que revisar como los millones gastados para hacer que eso ocurriera, en la subórbita, en el límite con el espacio exterior, flotando en una microgravedad por unos minutos. Y también esto ha generado chistes, claro. Algunos sobre si importa el tamaño, así como dudas sobre por qué Elon Musk no ha ido si es un fundador de Space X. Richard Branson fue al espacio a bordo de su cohete de Virgin Galactic el 11 de julio. Branson superó a Jeff Bezos, quien despegó en su nave Blue Origin el 20 de julio. El multimillonario Jared Isaacman encabezó la primera misión privada que acuatizó en septiembre después de tres días en órbita gracias a Space X. Los viajes espaciales comerciales son el futuro, obvio. De igual manera lo son la inseguridad alimenticia, la inseguridad económica, la falta de acceso a la salud y la falta de hogar. Ojalá apunten a una meta más alta.

PROBLEMAS EN LA CADENA DE SUMINISTRO

La cadena de suministro global está en problemas. Las fábricas se vieron obligadas a cerrar por los picos de COVD. Los contenedores de barcos escasean, incluso para aquellos que pueden pagar sus precios inflados. Los pequeños negocios no pueden pagar por otros métodos de envío alternativos. Los puertos y bodegas están atascados. No hay suficientes camioneros. Los precios están en aumento para los hogares de países como Estados Unidos, que emocionados por recibir cheques de estímulo económico, y con los mercados de valores en ascenso, han incrementado su gasto. Realmente han comprado mucho y por todo lo anterior mencionado ahora hay escasez de productos. ¡Oh cielos! Felices fiestas para todos, por suerte ya terminamos.

___

Leanne Italie está en Twitter como http://twitter.com/litalie