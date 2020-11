La catedral de Notre Dame reflejada en una ventana de la librería de títulos en inglés Shakespeare and Co. en París, Francia, el jueves 05 de noviembre de 2020. La emblemática librería de París Shakespeare & Co pide ayuda para sobrevivir en la pandemia. El cierre de Francia y las pérdidas relacionadas por el coronavirus han puesto en duda su futuro. El establecimiento a la orilla del río Sena envió un correo a sus clientes la semana pasada para pedirles que compren un libro. Shakespeare & Co es famosa por haber publicado “Ulises” de James Joyce. (Foto AP/Francois Mori) less