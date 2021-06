Una lista curada por The Associated Press de lo que está llegando esta semana a los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión.

CINE

— “Summer of Soul (...or When the Revolution Could not Be Televised)” de Questlove sin duda sonaría y se vería mejor en la pantalla grande con un sistema de sonido contundente. (Se proyectará en cines de todo Estados Unidos el viernes). Pero si prefieres tener una fiesta en casa, también puedes verla en el servicio de streaming Hulu. La cinta presenta una serie histórica de conciertos en Harlem en 1969 conocida como “Black Woodstock” que incluyó actuaciones de Nina Simone, Stevie Wonder, Sly and the Family Stone y muchos otros. Lejos de ser tan conocido como otro festival de música ese verano, el Festival Cultural de Harlem recibe una nueva y gloriosa vida en “Summer of Soul”.

— Don Cheadle lidera un amplio elenco que incluye a Benicio del Toro, Kieran Culkin, David Harbour, Jon Hamm, Amy Seimetz, Brendan Fraser, Noah Jupe, Julia Fox, Ray Liotta, Bill Duke y Matt Damon en el drama criminal de Steven Soderbergh ubicado en Detroit en los años 50 “No Sudden Move”. La película, que se estrena el jueves en HBO Max, es una serie de dobles cruces que desentrañan algunas de las injusticias fundamentales de la historia de esa ciudad. Es una de las películas más ambiciosas rodadas y estrenadas durante la pandemia, y trae a Soderbergh y Cheadle de vuelta a Detroit 23 años después de “Out of Sight” ("Un romance peligroso").

— Esta semana es una de las más competitivas entre los servicios de streaming. Netflix lanza la primera entrega de una serie de terror de tres películas, “Fear Street” ("La calle del terror (parte 1): 1994"). Peacock de Universal estrena la secuela animada “Boss Baby: Family Business” ("Un jefe en pañales: Negocios de familia"), también en cines, y además hay cintas independientes como “Werewolves Within” de IFC, una comedia sobrenatural con Milana Vayntrub y Sam Richardson, que debuta para renta digital. Pero quizás la oferta más destacada es la de Amazon, que el viernes estrena el tipo de espectáculo de ciencia ficción de verano que generalmente sólo se presenta en los cines: “The Tomorrow War” ("La guerra del mañana"). Amazon adquirió el filme a principios de año por 200 millones de dólares de Paramount Pictures. Chris Pratt interpreta a un soldado enviado al futuro, al año 2052, para luchar contra una invasión alienígena.

— Jake Coyle

MÚSICA

— Lana Del Rey lanza un nuevo álbum el viernes, y sí, leíste bien. La cantante pop acaba de lanzar “Chemtrails over the Country Club” en marzo y cuatro meses después presenta “Blue Banisters”. Es el octavo álbum de Del Rey e incluye los sencillos “Text Book”, “Wildflower Wildfire” y la canción que da título a la producción. Del Rey ofreció un adelanto en un video de 30 segundos publicado en Twitter, donde dijo: “Estoy escribiendo mi propia historia. Y nadie más que yo puede contarla”.

— “Pose” ya terminó, pero tendrás la oportunidad de experimentar la grandeza de Billy Porter en el nuevo álbum “Red Hot + Free” de Red Hot, una organización sin fines de lucro que lucha contra el VIH/sida. El álbum doble de música dance sale el viernes y presenta a Porter interpretando una versión del clásico de clubes “Caught In the Middle” de Juliet Roberts. También incluye canciones de Gloria Gaynor, Tituss Burgess, SOFI TUKKER, Amadou & Mariam, Sam Sparro, Allie X, Bright Light Bright Light y Ultra Naté. Las ganancias beneficiarán a Ally Coalition, Trevor Project y SAGE.

— Mesfin Fekadu

TELEVISIÓN

— Wolfgang Puck, sus restaurantes y su marca son omnipresentes, pero ese éxito requirió determinación y tuvo un precio, según el documental de Disney+ “Wolfgang” (disponible en streaming). Puck, nacido en Austria, dice en la película que fue menospreciado por un padrastro que le dijo que nunca tendría éxito o sería un “hombre de verdad” a menos que permaneciera fuera de la cocina, el único lugar donde se sentía cómodo. Inquebrantable, pasó a deslumbrar a celebridades y colegas con su inventiva comida. Si bien Puck dice que está en un momento de la vida en el que debe tomarse las cosas con calma (cumplirá 72 años el 8 de julio), su intención es lo contrario.

— Un arrollamiento en el que el conductor se da a la fuga cobra la vida de un niño, y su madre, Frances (Cush Jumbo), se ve obligada a castigar al hombre que ella cree responsable en la serie de seis partes “The Beast Must Die”, adaptada de la novela homónima de Nicholas Blake. Cuando la policía abandona el caso, la mamá entabla una amistad con la familia de George Rattery (Jared Harris), a quien considera culpable. Su objetivo es matarlo, a menos que el detective Nigel Strangeways (Billy Howle) pueda resolver el caso y detener el complot de Frances. La serie se estrena el lunes 5 de julio en el servicio de streaming AMC+ y en el canal de cable AMC el 12 de julio a las 10 p.m. de Nueva York (0200 GMT).

— Los fuegos artificiales y las estrellas iluminarán dos especiales del 4 de Julio el domingo, en el Día de la Independencia estadounidense. La 41ra edición de “A Capitol Fourth” de PBS, con Vanessa Williams como conductora, incluirá actuaciones pregrabadas de Jimmy Buffett, Gladys Knight, Alan Jackson, Cynthia Erivo, Renee Fleming y el Concierto de las Fuerzas Armadas Conjuntas. La pirotecnia en vivo sobre Washington coronará el programa. La 45ta edición de “Macy’s 4th of July Fireworks Spectacular” de NBC (8 p.m. de Nueva York con repetición a las 10 p.m.) incluirá música de Black Pumas, Coldplay, OneRepublic y Reba McEntire, seguidos de fuegos artificiales de barcazas en el río Este de Nueva York.

— Lynn Elber