Exempleada: Amber Heard distorsionó mi historia de violación

LONDRES (AP) — La exasistente personal de Amber Heard declaró el miércoles que le contó a la modelo y actriz sobre una violación violenta que sufrió hace más de dos décadas, pero que ella “distorsionó” la historia para su propio uso.

Kate James ofreció un testimonio dramático en el juicio por la demanda de difamación de Johnny Depp contra un tabloide británico que acusó al actor de abusar de Heard durante su matrimonio.

El astro de Hollywood demandó a News Group Newspapers, editora de The Sun, y al editor ejecutivo del diario, Dan Wootton, por un artículo de abril de 2018 en el que se refirieron a él como un “marido golpeador”. Depp niega rotundamente que haya abusado de Heard.

James, quien trabajó para Heard entre 2012 y 2015, presentó evidencia en apoyo de Depp, y dijo que le contó a Heard que había sido violada a punta de machete en Brasil.

Dijo que quedó en shock al enterarse de que, en una declaración como testigo, Heard tergiversó y explotó el incidente.

“Se refirió directamente a una violación violenta que me ocurrió hace 26 años y la distorsionó en su propia historia y la usó en su beneficio”, dijo James vía video desde Los Ángeles.

“Soy una sobreviviente de violencia sexual y es muy, muy serio asumir esa postura si no lo eres”, agregó.

Heard debe presentar evidencia en el caso esta semana.

Heard, de 34 años, ha citado 14 incidentes de violencia por parte de Depp, de 57, entre 2013 y 2016, en lugares que incluyen la isla privada del actor en las Bahamas, una casa alquilada en Australia y un avión privado. Él niega todas las acusaciones.

Depp y Heard rindieron declaraciones muy diferentes sobre su volátil relación, que comenzó luego que se conocieron en el plató de la comedia de 2011 “The Rum Diary” (“Diario de un seductor”). La pareja se casó en Los Ángeles en febrero de 2015. Heard pidió el divorcio al año siguiente y éste quedó finalizado en 2017.

También el miércoles, el exadministrador de Depp acusó a Heard de pedirle que mintiera bajo juramento luego que ella fue acusada de traer sus dos perros a Australia ilegalmente.

Kevin Murphy alegó que Heard lo presionó a cometer perjurio sobre el viaje de los terriers o correr el riesgo de perder su trabajo.

“Ella quería que yo dijera esencialmente que de una u otra manera fue mi culpa que no se hayan llenado los documentos, para así asumir la responsabilidad por ella”, dijo Murphy.

Heard fue acusada en julio de 2015 de meter al país a sus perros Pistol y Boo de manera ilegal a principios de ese año. Se declaró culpable en abril de 2016 y evitó una condena al expresarse arrepentida.

En una declaración escrita como testigo para el caso de difamación de Depp, Murphy dijo que Heard le pidió que alegara falsamente que ella no sabía que era ilegal traer a los perros a Australia, que tiene estrictas reglas de cuarentena para animales. Murphy alegó que Heard dijo: “Quiero tu ayuda en esto. No me gustaría que tengas problemas con tu trabajo”.

Murphy presentó evidencia ante el Tribunal Supremo de Londres a través de un enlace de video desde Chicago. La abogada del tabloide The Sun, Sasha Wass, lo acusó de mentir al señalar que subsiguientemente hizo una declaración engañosa en el caso de la corte australiana. Murphy dijo que lo hizo a solicitud de Heard porque temía perder su trabajo.

“¿Por qué diablos no acudió al señor Depp para pedirle que interviniera en lugar de mentir bajo juramento?”, preguntó la abogada.

Murphy dijo: “Porque Amber tenía mucho poder y me habría hecho la vida miserable”.

La versión de Murphy fue avalada por James, quien fue asistente personal de Heard entre marzo de 2012 y febrero de 2015.

En una declaración escrita, James dijo que Heard ignoró sus consejos y los de Murphy de que llevar a los perros a Australia sería problemático.

Dijo que Heard “metió deliberadamente a los perros a Australia. Al igual que en varias ocasiones que presencié, era como si ella sintiera que estaba por encima de la ley”.

James describió a Heard como una jefa difícil que le enviaba “mensajes de texto incoherentes y abusivos” casi todos los días entre las 2 y las 4 de la madrugada.

Wass, la abogada de The Sun, sugirió que James había confabulado con Depp para decir mentiras que dejaran a Heard mal parada.

“Eso sencillamente no es verdad”, dijo James.