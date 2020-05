En esta foto del 9 de julio de 2016, el creador de "Hamilton" Lin-Manuel Miranda, en el centro, al final de su última función como protagonista del exitoso musical en el Teatro Richard Rogers, en Nueva York. The Walt Disney Company dijo el martes 12 de mayo del 2020 que la versión filmada en vivo de la puesta podrá verse en Disney TV Plus a partir del 3 de julio. (Foto por Evan Agostini/Invision/AP, Archivo) less