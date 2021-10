NUEVA YORK (AP) — Harry Crosby tenía 19 años cuando su padre, Bing, murió en 1977. Pero cuando va a un centro comercial o a una fiesta en diciembre, hay una gran posibilidad de que escuche la voz de su padre cantando “White Christmas”.

Él y su familia quieren escuchar esa voz más durante los 11 meses restantes del año, un deseo que llevó a un acuerdo anunciado el lunes para vender una participación equitativa en los derechos de propiedad de Bing Crosby a Primary Wave Music.

Es otro ejemplo de cómo la venta de derechos de catálogos se ha convertido en un negocio en auge, en su mayoría en relación con artistas de rock que escriben su propia música: Bob Dylan, Paul Simon, Neil Young y Stevie Nicks son ejemplo de ello. El trato de Crosby es el más destacado que involucra a un artista prerock que principalmente interpretó canciones escritas por otros.

El acuerdo está estimado en más de 50 millones de dólares.

Una generación más joven conoce a Crosby gracias a “White Christmas” y el dueto con David Bowie “The Little Drummer Boy” que grabó para un especial de televisión poco antes de su muerte. Menos recuerdan los días de Crosby como un importante artista de la música y astro del cine.

“Hubo cosas que se convirtieron en éxitos absolutamente importantes en los años 30 y 40, durante un período prolongado de tiempo, y simplemente desaparecieron”, dijo Harry Crosby. “La gente asocia a papá con la Navidad, pero en los años 40 y 50 no lo asociaban con la Navidad. Asociaban a papá con toneladas de cosas, y eso es lo que quiero traer de vuelta”.

Algunos de sus éxitos musicales incluyen “Pennies From Heaven”, “It’s Been a Long, Long Time”, “Don’t Fence Me In” y “Accentuate the Positive”.

Crosby ganó un Oscar al mejor actor por interpretar a un sacerdote en la película de 1945 “Going My Way” (“El buen pastor”), e hizo siete películas con su amigo, el cómico Bob Hope. También se recuerda su asociación con el golf, ya que creó el primer torneo pro-am y, según informes, fue miembro de 75 clubes de golf.

La familia de Crosby, que incluye a su viuda y dos de los hermanos de Harry, se ha interesado en una serie de documentales para contar la historia del artista.

La prioridad de Primary Wave es expandir la huella digital de Crosby, mejorar su perfil en Spotify y hacer que su música se agregue a las listas de reproducción para una generación que no está familiarizada con ella, dijo Larry Mestel, fundador y director ejecutivo de la compañía.

“Queremos estar en el negocio y asociarnos con los más grandes de los grandes, independientemente del género y la época”, dijo Mestel. Primary Wave también trabaja con las propiedades de Count Basie y Ray Charles.

El desafío radica en infiltrar una nueva cultura juvenil con la obra de un artista maduro, dijo. A diferencia de muchos de los artistas de la era del rock involucrados en tales acuerdos, Crosby obviamente no está presente para actuar o promover su trabajo.

Pero aunque la publicación de canciones está en el centro de muchos de esos acuerdos, Mestel dijo que Primary Wave analiza de manera más amplia las formas de dar a conocer el nombre de un artista y, por supuesto, generar dinero con su imagen o trabajo. Ve un enorme potencial en las propiedades cinematográficas de Crosby.

“La forma en que veo a papá no es solo a través del prisma de la música y el cine”, dijo Crosby. “Fue un pionero en todos los diferentes medios y todas las cosas que surgieron de eso: tecnología, música, golf, espíritu deportivo y caza. Hay muchas cosas diferentes que describen al ser humano”.

Las veces que escucha “White Christmas” en público le hacen sonreír.

“Lo extraño mucho”, dijo Crosby. “Es un momento de reflexión. No es doloroso, es inspirador. Es reconfortante saber que, con todas las cosas que hizo y con todo lo duro que trabajó, está siendo reconocido una y otra vez”.