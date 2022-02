Lehman Center celebra más de 40 años sirviendo al Bronx, NY

NUEVA YORK (AP) — Durante la última década, el Lehman Center for the Performing Arts se ha enfocado en servir a la amplia población latina del Bronx con conciertos de estrellas como José Feliciano, Gilberto Santa Rosa y La India, mientras atrae a un público más amplio con presentaciones de otros grandes como Smokey Robinson y Patti LaBelle.

Ahora, el teatro recientemente renovado, ubicado en el Lehman College de CUNY, celebra su temporada 41 tras haber tenido que cancelar la número 40 debido a la pandemia de COVID-19.

Su ecléctico programa de primavera comienza el domingo con la Orquesta Filarmónica Polaca de Wieniawski, seguida por el Ballet Folklórico de México el 20 de febrero.

El Lehman Center, una de las instituciones culturales más grandes del Bronx, reabrió sus puertas el pasado octubre tras una pausa de 19 meses con un espectáculo encabezado por Andy Montañez, el llamado “Godfather de la Salsa”, con The Mambo Legends Orchestra y Patty Padilla.

“La reapertura fue increíble. La gente realmente lo disfrutó”, dice la directora ejecutiva Eva Bornstein sobre esa primera actuación. “Seguimos todas estas normas de vacunación, uso de mascarillas y demás. Después de que revisamos todo eso y la gente entró, los artistas actuaron. Fue mágico”.

Para Bornstein, quien ha visto el teatro de 2.276 butacas llenarse muchas veces desde que asumió su dirección en 2005, ese éxito fue especialmente significativo. El cierre del recinto se produjo tan solo unos meses después de la finalización de una costosa renovación.

“Invertimos 15,4 millones dólares en el centro y luego la pandemia dijo: ‘No, no, gente, quédense en casa’”, dice. “Fue aterrador. Perdimos el 90% de nuestros ingresos. Decíamos: ‘¿Cómo vamos a sobrevivir a esto? ¿Cómo planificamos? ¿Qué hacemos?’”

La ayuda eventualmente llegó en forma de una subvención federal de un millón de dólares para operadores de recintos cerrados, un programa creado luego que los líderes de centros de arte de todo el país contactaron a políticos para decirles que sin ayuda no podrían sobrevivir.

“Fue difícil porque era una subvención nueva, por lo que estaban revisando constantemente qué papeleo presentar, haciendo reuniones de Zoom día y noche. Algunas personas simplemente se dieron por vencidas, pero yo me mantuve firme y, afortunadamente, el gobierno federal cumplió”, dice Bornstein.

Servir a la comunidad latina del Bronx ha sido fundamental para el Lehman Center, pero no era parte del trabajo cuando Bornstein llegó.

“La audiencia en el Bronx cambió. De la multitud de Riverdale, pasó a ser latina”, dice en referencia a un vecindario del Bronx con una gran población judía.

“Conduje por el Bronx y escuché la música que la gente oía en sus autos. Vi a gente común escuchando música y noté que era mucha salsa y merengue”, dice Bornstein.

El Bronx es el único condado de Nueva York con una población en su mayoría hispana. Según datos del último censo, el 54,8% es de origen latino, principalmente de Puerto Rico y República Dominicana.

Bornstein, quien es polaca, tenía experiencia en música clásica, teatro y ballet, pero asumió el reto y se dio a la tarea de renovar la programación del centro.

“Tuve que cambiar 100% de mentalidad. Realmente comencé a investigar quiénes son las grandes estrellas en Puerto Rico, quiénes son las grandes estrellas en República Dominicana y cómo podemos traerlos aquí, y también quiénes son las grandes estrellas para nuestra comunidad afroamericana. Hice un cambio completo”, dice. "Y todos me decían: ‘¡Estás loca! Nadie en el Bronx puede pagar estos boletos’. Pero me arriesgué para hacerlo drásticamente diferente”.

Esta primavera, un concierto el 5 de marzo titulado “Palladium in the New Millennium” rememora el Palladium Ballroom de los años 50 y 60 en la calle 53 y Broadway, donde Machito, Tito Puente y Tito Rodríguez se presentaban como “The Big Three”. El show incluye a los hijos de esas leyendas — Tito Rodríguez Jr., Mario “Machito” Grillo y Tito Puente Jr. — que han tomado la posta como “The Big 3 Palladium Orchestra”.

Con boletos que oscilan entre los 25 y los 100 dólares, el público puede disfrutar de un espectáculo de alta calidad por una fracción de lo que cobran los teatros más grandes de Manhattan. En diciembre pasado, Lehman College presentó una producción de “El cascanueces” del Westchester Ballet.

“Para muchas personas esta puede ser la única oportunidad de ver ‘El cascanueces’, porque ir al ABT (American Ballet Theatre) cuesta una fortuna”, señala Bornstein.

Inaugurado en 1980 con la actuación de la Filarmónica de Nueva York, el Lehman Center for the Performing Arts fue diseñado por Jan Hird Pokorny and David F.M. Todd & Associates.

La reciente renovación incluyó nuevas butacas, un ala nueva con baños, y ascensores para mejorar la accesibilidad. Conserva la acústica que Bornstein califica como “perfecta”.

El astro de la salsa Willie Colón, nacido en el Bronx, dijo en un video de 2020 para promover el recinto durante su cierre que Lehman Center ha sido una fuente de orgullo para el condado.

“Me encanta actuar aquí porque la energía me hace sentir como en casa”, dijo.

Otro famoso salsero, José Alberto “El Canario”, expresó en otro video que Lehman Center es uno de sus teatros favoritos: “Está en el corazón del condado de la salsa, el Bronx, y me siento como en casa. Aunque sea dominicano, ese público me hace sentir así”.

El programa de esta temporada incluye el espectáculo de música y danza Tango Argentina (3 de abril); “Motown with a Twist”, con participantes de los realites “Dancing With The Stars”, “So You Think You Can Dance”, “American Idol” y “The Voice” (7 de mayo), La Sonora Ponceña (14 de mayo), el debut estadounidense del cantante dominicano Manny Cruz (21 de mayo) y el concierto del merenguero Manny Manuel “Lleno de vida” (4 de junio), entre otros.

___

En internet: https://www.lehmancenter.org/

___

Sigal Ratner-Arias está en Twitter como https://twitter.com/sigalratner.