Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España

ARGENTINA

1.- “El club de los psicópatas” - John Katzenbach

2.- “Asesino de brujas. La bruja blanca” - Shelby Mahurin

3.- “Corazón de amazonita” - Gloria V. Casañas

4.- “Rojo, blanco y sangre azul” - Casey McQuiston

5.- “El italiano” - Arturo Pérez-Reverte

6.- “Nunca” - Ken Follett

7.- “Notas al pie” - Alejandro Dolina

8.- “Al final mueren los dos” - Adam Silvera

9.- “Los siete maridos de Evelyn Lugo” - Taylor Jenkins Reid

10.- “Nosotros en la Luna” - Alice Kellen

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “Antes de diciembre” - Joana Marcús

2.- “El día que dejó de nevar en Alaska” - Alice Kellen

3.- “Orgullo y prejuicio” - Jane Austen

4.- “Mujercitas” - Louisa May Alcott

5.- “Still with Me” - Lily del Piar

6.- “Aristóteles y Dante se sumergen en las aguas del mundo” - Benjamín Alire Sáenz

7.- “Tiempo de perdón” - John Grisham

8.- “Nunca” - Ken Follett

9.- “El club de los psicópatas” - John Katzenbach

10.- “Heartstopper 4” - Alice Oseman

(Fuente: Feria Chilena del Libro)

ESPAÑA

1.- “Nunca” - Ken Follett

2.- “La cuenta atrás para el verano” – La Vecina Rubia

3.- “Últimos días en Berlín” - Paloma Sánchez-Garnica

4.- “Sira” - María Dueñas

5.- “De ninguna parte” - Julia Navarro

6.- “Diferente” - Eloy Moreno

7.- “El corazón helado” - Almudena Grandes

8.- “El joyero de la reina” - Nieves Herrero

9.- “Nosotros en la Luna” - Alice Kellen

10.- “Los vencejos” (tapa blanda) - Fernando Aramburu

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (en inglés)

1.- “Go Tell the Bees That I Am Gone” - Diana Gabaldon

2.- “The Becoming” - Nora Roberts

3.- “Fear No Evil” - James Patterson

4.- “The Judge’s List” - John Grisham

5.- “The Wish” - Nicholas Sparks

6.- “The Stranger in the Lifeboat” - Mitch Albom

7.- “The Christmas Promise” - Richard Paul Evans

8.- “Flying Angels” - Danielle Steel

9.- “Mercy” - David Baldacci

10.- “The Lincoln Highway” - Amor Towles

(Fuente: Publishers Weekly)

MÉXICO

1.- “La canción de Aquiles” - Madeline Miller

2- “La biblioteca de la medianoche” - Matt Haig

3.- “A través de mi ventana” - Ariana Godoy

4.- “Dune” - Frank Herbert

5.- “Nosotros en la Luna” - Alice Kellen

6.- “El club de los psicópatas” - John Katzenbach

7.- “Primera persona en singular” - Haruki Murakami

8.- “Todo lo que somos juntos” - Alice Kellen

9.- “De ninguna parte” - Julia Navarro

10.- “Perfectos mentirosos” - Alex Mírez

(Fuente: Librerías Gandhi)