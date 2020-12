En esta foto del 6 de octubre de 2019, Jada Pinkett Smith, a la izquierda, y su esposo, el actor Will Smith, asisten al estreno de la película "Gemini Man" en Los Ángeles. Pinkett Smith admitió que tuvo una relación amorosa con el músico August Alsina mientras ella y Smith estuvieron separados. En una conversación en su programa "Red Table Talk", dijo que estuvo reacia a discutir las declaraciones de Alsina debido a las conjeturas que provocaron. Will Smith apareció en la serie para discutir ese capítulo en sus vidas. (Foto por Phil McCarten/Invision/AP, Archivo) less