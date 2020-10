Mon Laferte celebra el resultado del plebiscito en Chile

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — A casi un año de su protesta en los Latin Grammy, Mon Laferte celebró el resultado del plebiscito constitucional en Chile.

“Fue muy emocionante, como que no me había caído el 20 (entendido) que todos y todas estábamos haciendo algo demasiado importante, histórico”, dijo la cantautora chilena el miércoles en una conferencia de prensa virtual desde Tepoztlán, México. “La gente que estaba esperando para votar se sentía como una energía muy bonita, como de familia”.

Laferte dijo sentir mucha esperanza y ganas de celebrar por el resultado del plebiscito, pero también está consciente de que hay mucho trabajo por delante para redactar una nueva Constitución.

Este año está nominada al Latin Grammy en dos categorías: mejor canción de rock por “Biutiful”, y mejor canción alternativa por “Chilango Blues”. Dijo que no piensa asistir físicamente a la premiación en Miami debido a la pandemia de coronavirus, pero estará siguiendo la ceremonia por internet.

Laferte causó revuelo el año pasado en la alfombra roja de estos premios en Las Vegas al hacer protestar la represión a los manifestantes chilenos que pedían, entre otras cosas, una mejor educación, sistema de pensiones y una reforma a la Constitución. La cantante posó con el torso desnudo y la siguiente leyenda escrita en su pecho: “En Chile torturan, violan y matan”.

“Mi familia es de clase trabajadora y he vivido en carne propia las injusticias y desigualdades de Chile”, dijo la artista. “Me tocó de niña muy difícil a mi familia, de no tener salud, no tener educación. Yo no pude estudiar, por ejemplo, lo que quería; una carrera universitaria era algo imposible. De hecho, tuve que empezar a trabajar desde muy pequeña”.

La cantautora, quien vive desde hace 13 años en México, dará el 5 de noviembre un concierto por streaming para Latinoamérica.