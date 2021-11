Mon Laferte lista para su presentación en el Latin Grammy

of

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Nominada a cuatro Latin Grammy y en espera de su primogénito, Mon Laferte presenta “1940 Carmen”, su álbum californiano con sus primeras canciones en inglés, compuestas en un momento decisivo de su vida.

La canrautora chilena competirá el jueves por el premio a la canción del año por “Que se sepa nuestro amor”, que escribió con El David Aguilar y que interpreta con Alejandro Fernández, y el tema también figura en el apartado de mejor canción regional. Asimismo, se medirá por el gramófono a la mejor canción pop por “La mujer”, compuesta por ella e interpretada con Gloria Trevi; y mejor álbum cantautor por “Seis”, que produjo y que incluye ambas canciones.

Hace unos años, en 2016, los Latin Grammy declararon desierta la categoría ranchera/mariachi por falta de producciones sometidas a consideración. Tras ese momento de alarma muchos artistas de otros géneros, como Laferte, han dedicado canciones y discos a la música tradicional mexicana.

“Yo creo que está más viva que nunca”, dijo Laferte en una entrevista por videollamada desde Tepoztlán, México. “Es tan bonita la música mexicana, es mágica... Llega el mariachi y te dan ganas de vivir de nuevo”.

La artista ha dicho que se inspiró en Chavela Vargas, quien como ella vivió mucho tiempo en Tepoztlán, en el estado central de Morelos, y convocó al guitarrista Sebastián Aracenas para realizar “Seis”. “Que se sepa nuestro amor” era una canción que tenía escrita hace mucho tiempo y que originalmente pensó que sería interpretada por otro artista, pero al trabajar en “Seis” la recordó. El dueto con Fernández se hizo a distancia debido a la pandemia.

“Es un profesional”, dijo Laferte del apodado “Potrillo”. “Su voz es hermosa, es una voz icónica. Yo lo único que puedo decir es que me siento honrada de tener un artista tan grande participando en mi álbum y estar nominada en canción del año es súper emocionante, lo agradezco, estoy feliz”.

En el caso de Trevi, la admiración de Laferte se remonta a su infancia en Chile.

“Debo haber tenido como 10 años y las letras de Gloria Trevi fueron las que a mí me atraparon”, recordó.

“Eran casi que medio prohibidas, me acuerdo que nos rolábamos cassettes con mis compañeritas de la escuela y era como ‘mira, escucha esta canción’”, dijo susurrando. “Eran canciones como muy adelantadas a su época en español... Me parece que es una gran compositora”.

La emoción para Laferte fue mayor al ver a Trevi interpretando una canción de su autoría y compartir en el video de “La mujer”, en el que tienen cambios de escenografías y coreografías con varias mujeres.

“Me encantó colaborar con Gloria, tuvimos muchos ensayos de baile para el video”, dijo. “Es una mujer bien bonita, todo el tiempo me está mandando mensajes, me pregunta cómo estoy ahora que estoy embarazada. Es una linda”.

Ambas se presentarán en la ceremonia de los Latin Grammy con La Arrolladora Banda El Limón.

La nominación de álbum cantautor por un disco que Laferte considera “un regalo para México” es especial para ella porque desde pequeña escribía canciones y luchó para grabarlas.

“Siempre ha sido mi manera de expresarme, escribir mis historias, contarlas”, dijo. “Cuando era más jovencita hubo un tiempo en que participé en un programa de televisión... Llevé mis canciones para grabar un álbum y nunca me hicieron caso, me decían ‘tus canciones no, vamos a grabar unos covers’”.

Del otro lado de la frontera está “1940 Carmen”, el álbum californiano que lanzó a finales de octubre. El título es por la dirección donde estaba viviendo cuando empezó a trabajar en él, su primer disco para el que compone en inglés.

“Me fui a Los Ángeles en realidad para embarazarme, para un tratamiento de fertilidad allá”, dijo Laferte. “Me estaba volviendo loca con las hormonas y entonces dije ‘voy a escribir canciones’ porque la música siempre me ha servido para sanar”.

Con su pareja, el músico e ingeniero de audio mexicano Joel Ortega, armó un pequeño estudio muy casero y “arcaico” y ahí empezaron a grabar.

“En el último mes salimos con la noticia de que sí lo habíamos logrado el embarazo y un disco, entonces para mí es súper especial el álbum, doble nacimiento”, dijo Laferte.

Aunque no ha revelado el sexo de su bebé, en el disco le dedica una canción titulada “Niña”, en un sentido lírico.

“Cuando la escribí tenía como mucho miedo... miedo de no embarazarme y después de perder a bebé, también era algo que tenía terror”, confesó. “La escribí con miedo porque yo decía, ‘si no funciona o si pierdo a bebé va a ser muy doloroso tener esta canción', entonces fue una decisión como importante incorporarla”.

La primera canción en inglés que escribió es una de las más evocadoras del álbum, “Good Boy”, sobre una relación romántica.

“Yo en realidad ni siquiera hablo inglés, nomás saludo, cositas básicas y puedo pasar por el aeropuerto”, dijo risueña. “Pero me entró el bichito de hacer una canción en inglés”.

Ayudada de herramientas como el traductor de Google, la intuición y consejos de su pareja, que habla más inglés que ella, se lanzó a componer también “Beautiful Sadness” y “A Crying Diamond”.

“Muchas de mis bandas favoritas que me formaron son en inglés; soy súper fan de los Beatles y en mi adolescencia sólo oía a Radiohead. Está ahí, es parte de mí”, dijo. “Me gustaría seguir escribiendo en inglés y en español porque es descubrir todo un universo para mí el idioma”.

Laferte ya tuvo oportunidad de presentar su música en vivo al público anglo en el Festival Ohana de Eddie Vedder, en California.

“Nos dimos cuenta que teníamos un público muy anglo, muy rockero, y cuando terminamos de tocar ‘Good Boy’ fue la más aplaudida”, dijo. “Me emocioné un montón. La banda también. Estábamos felices de haber estrenado esa canción ahí en el festival y ver la reacción del público porque le entendían”.

En el álbum va del amor infinito en “Química mayor” a la desilusión profunda en “No soy para ti”. Pareciera que habla de dos personas diferentes, pero ambas surgieron de su relación actual y se lo achaca a las hormonas y a las inseguridades por la diferencia de edad, pues es ocho años mayor que Ortega.

“Yo tengo como un rollo con eso”, dijo Laferte. “En ese momento pensaba que (él) estaba perdiendo el tiempo con alguien tan grande, pasan muchas cosas por mi cabeza que creo que tienen que ver con una construcción social. Los hombres siempre han tenido parejas más jóvenes pero a nosotras se nos castiga y de alguna manera yo me he autocastigado, creo. Ahora ya no”.

Laferte se presentará en concierto en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México el 7 de diciembre, pero antes lucirá su “panzota” en Las Vegas, en la alfombra roja y ceremonia de los Latin Grammy.

“Nunca había estado tan emocionada por el vestuario”, dijo. “Quiero que sea increíble”.