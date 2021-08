LOS ÁNGELES (AP) — Charles Connor, conocido como el baterista de Little Richard que tocó con otros grandes de la música como James Brown y Sam Cooke, falleció. Tenía 86 años.

Connor murió apaciblemente mientras dormía la madrugada del sábado mientras estaba bajo cuidados paliativos en su casa en Glendale, California, dijo su hija, Queenie Connor Sonnefeld. Indicó que a su padre le habían diagnosticado hidrocefalia de presión normal, un trastorno cerebral que provoca la acumulación de líquido.

Connor Sonnefeld llamó al baterista un “gran padre” que fue siempre positivo y una persona que nunca abandonó sus sueños.

“Fue uno de esos bateristas que era un albañil creador del género del rock ‘n’ roll”, destacó. “Tocó con tantos músicos legendarios en la década de 1950. Era un abuelo cariñoso y estaba muy orgulloso de su familia y se enorgullecía mucho de sus contribuciones al rock ‘n’ roll”.

Connor comenzó a tocar la batería a los 12 años. Tres años después, inició su carrera profesional cuando Professor Longhair, un cantante y pianista, lo contrató como reemplazo de último minuto para el Mardi Gras de 1950 en Nueva Orleans.

Después de que cumplió los 18 años, Connor se unió a la banda de gira original de Richard, The Upsetters. La banda apareció en varias películas populares, como “The Girl Can’t Help It” con Jayne Mansfield, “Don’t Knock the Rock” y “Mister Rock and Roll”.

Durante su carrera, Connor realizó una gira con varios músicos como James Brown, Jackie Wilson y los Coasters originales. También recibió un reconocimiento especial de la congresista Maxine Waters en 1994.

Connor publicó un libro motivacional, “Don’t Give Up Your Dreams: You Can Be a Winner Too!”, en 2008. Dos años más tarde fue incorporado al Salón de la Fama de la Música de Louisiana.

En 2013 lanzó el EP “Still Knockin”. En el momento de su muerte, estaba trabajando en un documental autobiográfico.