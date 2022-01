NUEVA YORK (AP) — Si no puedes ir a Nueva York para ver a Sutton Foster en Broadway en “The Music Man”, no te preocupes. Podrás verla en tu cine local en otro musical clásico.

Una filmación de la comedia ganadora de dos Tony “Anything Goes” de Cole Porter, rodada en Londres, llegará a más de 700 pantallas de cine en Estados Unidos por dos días, el 27 y 30 de marzo. Las entradas ya están a la venta.

“Será muy, muy divertido poder verlo con mi hija”, dijo Foster a The Associated Press. “Y luego, cuando pueda enseñárselo a mis nietos algún día, dirán: ‘¡Guau, abuela, realmente podrías patear!’”

El musical, sobre un barco que cruza el Atlántico con una loca mezcla de personajes, es protagonizado por Foster y el ganador de tres premios Olivier y un Tony Robert Lindsay. Incluye algunas de las mejores canciones de Porter, como “You’re the Top”, "Friendship” y “I Get a Kick Out of You”.

La versión para la pantalla se rodó durante tres funciones el año pasado en el Teatro Barbican y fue dirigida y coreografiada por la ganadora del Tony Kathleen Marshall. La película, distribuida por Trafalgar Releasing, ya se proyectó ante grandes audiencias en el Reino Unido e Irlanda.

“Estoy muy emocionada de compartir con el público cinematográfico esta maravillosa comedia musical con nuestro elenco estelar, una orquesta y un equipo creativo increíbles”, dijo Marshall en un comunicado. “Esperamos que el público de todo Estados Unidos se una a nosotros en esta travesía encantadora y romántica”.

Además de Foster como Reno Sweeney y Lindsay como Moonface Martin, el elenco incluye a Felicity Kendal como Evangeline Harcourt, Gary Wilmot como Elisha Whitney, Samuel Edwards como Billy Crocker, Nicole-Lily Baisden como Hope Harcourt, Haydn Oakley como Lord Evelyn Oakleigh y Carly Mercedes Dyer como Erma.

Foster ganó uno de sus premios Tony interpretando el mismo papel en Broadway en 2011 bajo la dirección de Marshall y estaba haciendo su debut en el West End, un sueño que había tenido por años. Reemplazó a Megan Mullally, quien tuvo que retirarse debido a una lesión.

“De hecho tenía miedo de revisitarlo porque había sido algo tan positivo y maravilloso que hice hace 10 años. Pero luego pensé: ‘Tengo que decir que sí. Tengo que hacer esto. Tengo que volver al escenario’”.

Regresó al papel — los teatros de Londres reabrieron más rápido que los de Broadway tras los cierres por el COVID-19 — y volvió a Nueva York para protagonizar actualmente una reposición de “The Music Man” en Broadway con Hugh Jackman. Ambos están de vuelta después de haber contraído el virus.

“Espero haber crecido mucho en 10 años, y creo que soy una artista diferente, incluso siendo madre. Fue realmente interesante traer 10 años de experiencia de vida a Reno”, dijo Foster. “Fue lindo poder tener un poco de experiencia de vida para agregarle color”.

En internet: https://www.anythinggoesmusicalcinema.com

