Una lista curada por The Associated Press de lo que está llegando esta semana a los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión.

CINE

— El Mes del Orgullo Gay se celebrará en muchas plataformas de streaming a partir de esta semana. Un estreno destacado es “Changing the Game”, el documental de Michael Barnett sobre tres adolescentes transgénero que navegan por el deporte en la escuela secundaria. La película, que debutó en el Festival de Cine de Tribeca en 2019 y llega el martes a Hulu con material actualizado, humaniza un problema a veces complicado al permanecer cerca de los chicos: un luchador en Texas, una esquiadora en New Hampshire y una estrella del atletismo de Connecticut.

— Con cuentos de terror de la vieja escuela, cargados de tropos y sólidamente construidos, la franquicia “The Conjuring” (“El conjuro”), con sus muchas iteraciones y ramificaciones, ha recaudado casi 2.000 millones de dólares en la taquilla mundial. En “The Conjuring: The Devil Made Me Do It” (“El conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo”), la tercera entrega de la serie insignia y la octava de este universo, los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren (Patrick Wilson y Vera Farmiga) están de vuelta para un juicio por asesinato de 1981 en Connecticut considerado el primer caso judicial conocido en el que se utilizó la posesión demoníaca como defensa. La película se estrena el viernes en cines y HBO Max.

— Jake Coyle

MÚSICA

— Liz Phair lanza el viernes “Soberish”, su primer álbum con canciones originales en 11 años. El disco de 13 cortes fue producido por Brad Wood, quien trabajó en los álbumes de Phair “Exile In Guyville”, “Whip-Smart” y “whitechocolatespaceegg”. Phair dijo esto sobre su nuevo álbum: “‘Soberish’ puede ser sobre fiesta. Puede tratarse de un autoengaño. Puede tratarse de perseguir ese primer arrebato de amor o, de hecho, cualquier estado mental que te permita escapar de la realidad por un tiempo y existir en un plano más feliz. No es autodestructivo ni está fuera de control; es tan simple como el ciclo de soñar y despertar”.

— También han pasado 11 años desde que el rapero nominado al Grammy Lloyd Banks lanzó un álbum en solitario. El viernes, el exmiembro de G-Unit presentará “The Course of the Inevitable”, un set de 18 canciones que incluye colaboraciones con Styles P, Benny The Butcher, Vado, Sy Ari da Kid, Roc Marci y Ransom.

— Después de tocar juntos en el Hotel Taj Mahal en Mumbai, Joe Walsh de los Eagles invitó al músico de sarod clásico Amjad Ali Khan y sus dos hijos a Los Ángeles para grabar música en el estudio de su casa el año pasado. El resultado es “Prayers”, un EP de tres canciones que sale el viernes. Los tres temas, “Healing Love”, “Goddess” y “Hope (We Shall Overcome)”, fueron inspirados por los trabajadores esenciales y grupos de justicia social. Las ganancias beneficiarán a la organización sin fines de lucro por la salud global Intrahealth International.

— Mesfin Fekadu

TELEVISIÓN

— Un ataque racial de 1921 que diezmó un próspero distrito comercial en Tulsa, Oklahoma, conocido como Black Wall Street y dejó decenas de muertos recibe una atención sin precedentes en su centenario con un especial de dos partes. “The Legacy of Black Wall Street”, de OWN, se estrenará dos martes consecutivos en el canal (9 p.m. de Nueva York) y el servicio de streaming discovery+. El primer episodio habla de los pioneros que construyeron el distrito de Greenwood y vieron su destrucción por la violencia de la mafia; el segundo, detalla los esfuerzos de una nueva generación de empresarios y otros para restablecer lo que se perdió.

— “We Are Lady Parts” es una divertida serie de seis partes ambientada en Londres sobre una banda de punk musulmana femenina llamada Lady Parts. Anjana Vasan interpreta a Amina, una estudiante de microbiología que es presionada a fungir como la guitarrista principal del grupo por la impulsiva líder Saira (Sarah Kameela Impey) pese a las dudas de sus compañeras de banda (Juliette Motamed, Faith Omole) y su manager (Lucie Shorthouse). La serie se estrena el jueves en el servicio de streaming Peacock.

— “Sweet Tooth” de Netflix, basada en la serie de DC Comics del escritor e ilustrador Jeff Lemire, se desarrolla en un mundo pospandémico en el que niños nacidos como híbridos humanos-animales son temidos y perseguidos. Gus (Christian Convery) es un niño-ciervo que sale de su hogar en el bosque y termina en compañía de un vagabundo (Nonso Anozie), esquivando el peligro mientras ambos buscan respuestas sobre sí mismos y lo que queda de Estados Unidos. Los creadores de la serie, incluidos los productores Robert Downey Jr. y su esposa, Susan Downey, dicen que es una obra de esperanza destinada a verse en familia. La serie de ocho capítulos se estrena el viernes.

— Lynn Elber