Pixar pospone estreno de “Soul” de junio a noviembre

NUEVA YORK (AP) — “Soul” de Pixar, el último gran estreno que quedaba para junio, se postergó hasta noviembre debido a la pandemia del coronavirus.

The Walt Disney Co. anunció el lunes que “Soul” no llegará a los cines el 19 de junio sino el 20 de noviembre. Los grandes estudios ahora han cancelado todos sus estrenos hasta mediados de julio, para cuando quedan un puñado de películas en el calendario. Estas incluyen “Tenet” de Christopher Nolan (17 de julio) y “Mulan” (“Mulán”, 24 de julio), cuyo estreno original de marzo ya se había aplazado.

La mayoría de los estrenos de verano (boreal) de Hollywood se ha cancelado por la pandemia. Con los cines cerrados en Estados Unidos y gran parte del mundo, la industria ha estado tratando de descifrar cuándo podrían reabrir los cines y cómo reorganizar sus más grandes producciones.

El último estreno de Pixar, “Onward” (“Unidos”), pasó dos semanas en los cines antes de que el virus obligara a mudarlo a las plataformas digitales. “Soul”, cuyo elenco de voces incluye a Jamie Foxx y Tina Fey, trata sobre un profesor de secundaria cuya alma se separa de su cuerpo en un accidente.

Disney también movió la cinta animada “Raya and the Last Dragon” (“Raya y el último dragón”) de noviembre al 12 de marzo del próximo año.