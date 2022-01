Principales gremios de cine anuncian sus nominados

NUEVA YORK (AP) — Las esperanzas de que las taquilleras “Spider-Man: No Way Home” ("Spider-Man: Sin camino a casa") y “No Time to Die” ("Sin tiempo para morir") se unan a la carrera por el Oscar a la mejor película recibieron un duro golpe el jueves cuando varios de los principales gremios de Hollywood anunciaron sus nominaciones cinematográficas.

Las nominaciones al Premio del Sindicato de Productores (PGA, por sus siglas en inglés) se consideran uno de los pronósticos más sólidos de qué películas llegarán a competir por el Premio de la Academia. Tanto los PGA como la academia de cine usan una boleta de votación preferencial y eligen a 10 nominados, y sus selecciones a menudo se superponen.

Las candidatas al máximo honor del gremio de productores, el Premio Darryl F. Zanuck, son: “Being the Ricardos”, “Belfast”, “CODA”, “Don’t Look Up” ("No miren arriba"), “Dune” ("Duna"), “King Richard” ("Rey Richard: Una familia ganadora"), “Licorice Pizza”, “The Power of the Dog” ("El poder del perro"), “tick, tick ... BOOM!” y “West Side Story” ("Amor sin barreras").

No todos los nominados al PGA siempre logran la nominación al Oscar, pero en los últimos tres años solo una película — “The Father” ("El padre") el año pasado — llegó a los Premios de la Academia tras ser obviada por el sindicato.

Los productores, que han postulado películas como “The Dark Knight” ("Batman: El Caballero de la Noche"), “Deadpool” y “Skyfall” ("007: Operación Skyfall"), también son más propensos a postular éxitos de gran presupuesto que la academia. El hecho de que hayan pasado por alto “No Time To Die” y “Spider-Man: No Way Home” sugiere que estas tienen pocas probabilidades de llegar a los Premios de la Academia.

Si bien los productores nominaron varias películas estelares de gran presupuesto como “Dune” (la más taquillera del grupo) y “West Side Story”, cinco de las candidatas provinieron de servicios de streaming. Netflix lanzó “The Power of the Dog”, “tick, tick ... BOOM!” y “Don’t Look Up”, Apple lanzó “CODA” y Amazon Prime Video “Being the Ricardos”. “Dune” y “King Richard”, ambas de Warner Bros., se estrenaron simultáneamente en HBO Max.

La votación para las nominaciones al Oscar comenzó el jueves, por lo que los influyentes galardones del gremio podrían tener un papel más importante esta temporada de premios, que hasta ahora ha sido en gran parte virtual y también es más larga, con los Oscar programados para el 27 de marzo. Las nominaciones para la 94ª edición de los Premios de la Academia se anunciarán el 8 de febrero.

Los Premios del Sindicato de Guionistas (WGA, por sus siglas en inglés) incluyeron muchas de las mismas películas en sus nominaciones el jueves.

Por el honor al mejor guion original compiten “Being the Ricardos”, “Don’t Look Up”, “The French Dispatch” ("La crónica francesa"), “King Richard” y “Licorice Pizza”. Y por el de mejor guion adaptado: “CODA”, “Dune”, “Nightmare Alley” ("El callejón de las almas perdidas"), “tick, tick ... BOOM!” y “West Side Story”.

Un puñado de contendientes notables no eran elegibles para los WGA, incluyendo “Belfast”, “The Power of the Dog” y “The Lost Daughter” ("La hija perdida").

El Sindicato de Directores anunciará sus candidatos más tarde el jueves.

