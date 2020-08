Reseña: "An American Pickle" de Seth Rogen, una dulce fábula

La parte más graciosa de “An American Pickle” ni siquiera está en la película. Es una breve escena a la mitad de los créditos en la que el personaje de Seth Rogen Herschel Greenbaum, un trabajador de la década de 1920 que despierta 100 años después de caer en un contenedor de jugo de pepinillos ve “Yentl” con su bisnieto millennial Ben Greenbaum (también interpretado por Rogen).

Su pequeña interacción es aguda, ligera y vivaz, muy inspirada. Rogen se divierte imaginando cómo un judío estoico de hace un siglo reaccionaría al ver esa película de Barbra Streisand. Es una delicia. ¿Por qué no quedó en la película? Quién sabe. Pero la cinta pudo haberse beneficiado de más escenas como esa.

“An American Pickle” es un poco más seria y un poco más sentida de lo que se esperaría de una historia con Rogen. Basada en un cuento del humorista Simon Rich, quien también escribió el guion, es la clásica historia de un pez fuera del agua (o jugo de pepinillos) que siempre ha encantado a los cineastas. En Hollywood siempre hay espacio para un personaje del pasado que se topa con un automóvil moderno.

La película tiene un buen comienzo en tonos sepia en el pueblo judío ficticio de Schlupsk, donde Herschel es un cavador de diques fracasado cuyas palas siempre se rompen. La vida es dura en Europa del Este, pero encuentra el amor con Sarah (Sarah Snook de “Succession”), una mujer guapa porque aún conserva todos sus dientes. Pero la mala suerte no para: los cosacos rusos los persiguen, y ellos se ven obligados a huir a América buscando una vida mejor. El único trabajo que Herschel puede conseguir es como cazador de ratas en una fábrica de pepinillos. Y, poco después de enterarse de que será padre, sufre un accidente.

Naturalmente se pierde todo lo que pasa después, hasta que de pronto recibe su curso intensivo sobre la vida moderna en Brooklyn, con todo y té kombucha, leche de avena y agua con gas de su bisnieto, Ben. Ambos intentan navegar sus diferencias hasta que un altercado en un cementerio los lleva a ambos a prisión y pone en riesgo la venta de una app en la que Ben ha estado trabajando años. Para Ben, esto significa una guerra contra su único pariente vivo.

Herschel, mientras tanto, se vuelve una celebridad local vendiendo pepinillos que hace con agua de lluvia y pepinos de desecho que los hípsters adoran por su autenticidad rasposa. Las burlas bien intencionadas a la cultura del hágalo usted mismo de los millennials se sienten un poco anticuadas (aunque así se siente todo de antes de la cuarentena). La película también adquiere un tono decidido de “estar presente” cuando Herschel se convierte en una especie de héroe popular por su visión simple y anticuada. Aunque esto también se vuelve en su contra.

Pero todo esto sirve como telón de fondo para temas más importantes sobre familia y herencia. A Ben le han arrebatado esto: sus padres murieron en un accidente de auto y parece muy desinteresado en conocer su origen. Herschel no entiende por qué está entre tantas cosas en su apartamento no hay fotos de su familia y por qué la religión no es parte de su vida. Esto es sorprendentemente tierno y conmovedor.

“An American Pickle” es el debut como director de Brandon Trost, un cinefotógrafo que había trabajado con Rogen en “This Is the End” ("Este es el fin"), “The Interview” ("Una loca entrevista") y “Neighbors” ("Buenos vecinos").

Y es muy Rogen. Es divertido ver al actor explotar sus recursos al lado de sí mismo. No recibe el suficiente crédito por sus papeles más serios y esta es una linda muestra en general.

La película iba a estrenarse en cines antes de que HBO Max la adquiriera para streaming, lo que probablemente es lo mejor para este tipo de película: un filme sólido con algunos chistes buenos y bastante sentimiento.

“An American Pickle”, un estreno de HBO Max, tiene una clasificación PG-13 (que advierte a los padres que podría ser inapropiada para menores de 13 años) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) “por algunos diálogos y humor rudo”. Duración: 90 minutos. Dos estrellas y media de cuatro.

