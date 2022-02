of

NUEVA YORK (AP) — Un ritual especial se lleva a cabo entre bastidores en el musical “The Lion King” ("El rey león") de Broadway durante febrero.

Los días que hay función, los cuatro jóvenes actores que interpretan a los cachorros de león Simba y Nala se reúnen con la también actriz Bonita J. Hamilton momentos antes de que se suba el telón en el teatro Minskoff.

Los jóvenes se saben sus líneas y coreografías, por supuesto, pero durante el Mes de la Historia Negra, también le cuentan a Hamilton lo que han aprendido de alguna figura histórica negra. Puede ser su fecha de nacimiento, sus mayores logros y algunos datos sobre su vida.

“Febrero es mi mes favorito porque los niños, los cachorros, me enseñan sobre la historia negra”, dice Hamilton, quien interpreta a la líder de las hienas, Shenzi, en el escenario, mientras fuera del mismo cuida de los chicos con calidez y respeto. “Todos los días en el mes de febrero, me traen un hecho de la historia negra”.

Hamilton ha dirigido el ritual voluntario durante 17 años y los niños parecen disfrutar el desafío. “Decirle a la señorita Bonita mi hecho es realmente divertido”, dice Alayna Martus, de 12 años, quien interpreta a la joven Nala y a un elefante bebé.

Este mes, los niños han honrado a Aretha Franklin, Shirley Chisholm, Whitney Houston, Billie Holiday, Frederick Douglass, James Baldwin, Michael Jordan, George Washington Carver, Angela Davis, Ethel Waters, Maya Angelou, Muhammad Ali, Dorothy Height y Mabel Fairbanks, entre otros.

“Ellos están aprendiendo, yo estoy aprendiendo”, dice Hamilton, graduada de la Universidad Estatal de Alabama y la Universidad Brandeis. “Uno tiene que saber sobre los hombros de quién está parado”.

El viernes pasado, Vince Ermita, de 12 años, quien interpreta a Simba cuatro funciones por semana, buscó a Hamilton para recitar lo que había aprendido últimamente en internet del ídolo musical Louis Armstrong.

“Louis Armstrong nació el 4 de agosto de 1901 en Nueva Orleans, Luisiana. Era trompetista y vocalista de jazz y una de las personas más emblemáticas con las que actuó fue Ella Fitzgerald”, dijo Vince, de memoria.

“Su improvisación cambió el panorama del jazz, y algunas de sus canciones más famosas fueron ‘What a Wonderful World’, ‘West End Blues’ y ‘Hello, Dolly!’ Y murió el 6 de julio de 1971”.

Vince claramente dio en el clavo con la tarea, y Hamilton sonrió.

Los otros jóvenes actores también compartieron sus datos. Sydney Elise Russell, de 10 años, eligió a la gimnasta Dominique Dawes, apodada Awesome Dawesome, y Alayna a la escritora y poeta Phillis Wheatley Peters, cuyo poema más famoso es “On Being Brought from Africa to America”.

Las ceremonias tras bambalinas de febrero han tenido un impacto duradero en generaciones de actores que han pasado por el musical de Broadway. Este año, varios exmiembros infantiles de “The Lion King”, dirigidos por Caleb McLaughlin de la serie de Netflix “Stranger Things”, crearon un video para Hamilton en el que cada uno le envió nuevos datos con motivo del Mes de la Historia Negra.

Hamilton, de Montgomery, Alabama, cuna del movimiento por los derechos civiles al que ayudó su familia, comenzó la tradición tras llegar a “The Lion King” y preguntar a los entonces jóvenes coprotagonistas el significado del mes de febrero.

“Un día, de manera muy casual, les dije: ‘Es el Mes de la Historia Negra, muchachos. Hablemos de eso. ¿Qué saben sobre el Mes de la Historia Negra?’ Y ellos dijeron: ‘Martin Luther King y Rosa Parks’”, recordó, sacudiendo la cabeza. “Hay mucho más en nuestra historia”.

Hamilton cambió un poco la dinámica este año. Comenzó el mes colocando los nombres de varios héroes negros de Sudáfrica en una copa para que los “cachorros” eligieran: Chris Hani, Steve Biko, Mamphela Ramphele y Tsietsi Mashinini estaban entre ellos. Después de todo, “The Lion King” está ambientado en Sudáfrica.

“Me enorgullecen mucho", dijo de los chicos. "Es como un juego, no una tarea. Aprender puede ser divertido”.

