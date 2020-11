Universal y Cinemark acortarán ventana de exhibición

En esta combinación de fotografías el globo de Universal Studios el 5 de agosto de 2019 en Orlando, Florida, izquierda, y el cine Cinemark Century 16 en Aurora, Colorado, el 11 de mayo de 2016. Universal Pictures y Cinemark anunciaron el lunes 16 de noviembre de 2020 un acuerdo por varios años que garantiza cuatro fines de semana o 17 días de ventana de exhibición exclusiva en cines para películas de Universal y Focus Feature antes de que una película pueda estar disponible para renta on demand. Las películas que obtengan 50 millones de dólares o más en su primer fin de semana deberán permanecer en cines exclusivamente por cinco fines de semana completos o 31 días.

Universal Pictures logró otro acuerdo con una importante cadena de cines para acortar la ventana de exhibición de tres meses a 17 días en un esfuerzo por adaptarse a las nuevas realidades de la industria cinematográfica.

Universal y Cinemark anunciaron el lunes un acuerdo por varios años que garantiza tres fines de semana completos, o 17 días, de exclusividad en cines para películas de Universal y Focus Feature antes de que una película pueda estar disponible para renta on demand. Pero las películas que obtengan 50 millones de dólares o más en su primer fin de semana deberán permanecer exclusivamente en cines por cinco fines de semana completos, o 31 días.

El estudio de Hollywood detrás de las franquicias de “Fast & Furious” (“Rápido y furioso”) y “Jurassic World” (“Mundo Jurásico”) es el único gran estudio en llegar a este tipo de acuerdo con las mayores cadenas de cines, que hasta ahora se han mantenido con la ventana regular de 90 días, pero probablemente no sea el último.

Este verano (boreal) Universal hizo un acuerdo similar con la más grande cadena en Estados Unidos, AMC Theaters.

“La asociación de un siglo de antigüedad de Universal con la exhibición está fundamentada en la experiencia cinematográfica y estamos más comprometidos que nunca para que las audiencias experimenten nuestras películas en la gran pantalla”, dijo en un comunicado Donna Langley, presidenta de Universal Filmed Entertainment Group.

Aunque los términos específicos no fueron revelados, existe un elemento reparto de ganancias en las rentas premium on demand entre el estudio y los exhibidores.

“Hemos hablado con múltiples estudios sobre hacer una versión de ventana dinámica por un tiempo, incluso antes del COVID”, dijo el director general de Cinemark CEO Mark Zoradi. “Con el COVID y la cantidad reducida de contenido era sensato acelerar esto”.

Zoradi dijo que Universal tuvo una perspectiva innovadora al presentar este acuerdo “mutuamente benéfico”, y no le sorprendería si otros estudios hacen lo mismo.

La flexibilidad para asegurar que los grandes estrenos tienen una ventana exclusiva más larga en cines fue la clave para la empresa. Cada película será evaluada caso por caso para definir cuándo estará disponible on demand. Una vez que lleguen a ese formato la mayoría continuará en cines simultáneamente.

Universal y Focus todavía tienen varias películas en el calendario de estrenos para el resto del año incluyendo la animada “The Croods: A New Age” (“Los Croods 2: Una nueva era”), que será estrenada el 25 de noviembre así como la película de Tom Hanks “News of the World” (“Noticias del gran mundo”) y “Promising Young Woman” (“Una joven prometedora”), que se estrenan el Navidad.

Cinemark, que opera marcas como Century, Tinseltown y Rave, opera unos 332 cines en Estados Unidos y 202 a nivel internacional. Cerca del 90% de sus cines en Estados Unidos están actualmente abiertos siguiendo de acuerdo con las regulaciones locales actuales.