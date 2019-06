Sharon Stidham espera que dos de sus hijos terminen sus tareas en computadoras de la East Webster High School de Maben, Mississippi, el 8 de mayo del 2019. El desempeño académico de casi 3 millones de escolares de EEUU se ve afectado porque no tienen acceso a la internet en sus casas, ya sea por falta de recursos o porque no llega la señal. less