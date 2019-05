Abajo 1-0, Warriors están en territorio desconocido

El base de los Warriors de Golden State, Stephen Curry (30), se cuela hacia la canasta entre los jugadores de los Raptors de Toronto, el pívot Marc Gasol, izquierda, y el escolta Danny Green (14), durante el primer juego de la Final de la NBA, el jueves 30 de mayo de 2019, en Toronto. (Gregory Shamus/Pool Photo vía AP)

TORONTO (AP) — Steve Kerr ha visto un poco de casi todo durante su extremadamente exitosa carrera como entrenador de los Warriors de Golden State.

Esto, sin embargo, es algo nuevo.

Por primera vez, Kerr y los Warriors arrancan una Final de la NBA con desventaja de 1-0. Han estado atrás en las series antes, enfrentaron muchos momentos de adversidad a lo largo del camino, pero este es el desafío más reciente para una franquicia que intenta unirse a una lista corta de equipos que han ganado tres campeonatos consecutivos.

“La experiencia ayuda”, dijo Kerr el viernes, un día después que los Raptors de Toronto pegaron primero. “Ganar múltiples campeonatos ayuda porque lo has visto todo. También está el conocimiento de que has estado aquí antes. Has estado abajo. Hemos estado arriba 3-1 y perdido la serie. Hemos estado abajo 3-1 y ganado la serie. (Hemos pasado por) todo en medio de eso. Por lo tanto, nada va a tomar a estos muchachos con la guardia abajo”.

Esa es su esperanza.

Había un claro aire de confianza en los Warriors incluso en los primeros momentos tras la derrota del jueves. Sabían que no jugaron particularmente bien, y sólo perdieron por nueve puntos. Estuvieron abajo la mayor parte del tiempo, pero aun así estuvieron a corta distancia muchas veces. Lucieron lejos de estar sacudidos.

“Sin importar qué, nuestra perspectiva al llegar era que es una serie larga”, señaló el astro de los Warriors Stephen Curry. “Y el segundo juego es una oportunidad para nosotros de corregir los errores y obtener una victoria importante y volver a casa”.

Nadie necesita explicar a los Warriors que un triunfo el domingo cambiará por completo la narrativa.

Y aun cuando el axioma siempre ha sido que los ganadores del primer duelo normalmente ganan la serie — y ese aún es el caso — parece que una desventaja de 1-0 no es tan desalentadora para los equipos como alguna vez podría haber sido.

Desde que la liga pasó al formato de 16 equipos para la postemporada de 1984, los ganadores del primer juego nunca habían sido tan vulnerables como parecieron ser este año. En las 14 series de este año que precedieron a la Final de la NBA, seis ganadores del primer partido terminaron perdiendo sus series. Eso nunca pasó antes en este formato.

En la década de 2010, los ganadores de los primeros encuentros han perdido una serie 31% de las veces. En la década de 2000, fueron el 25%; en la de 1990, 15%.

“Ahora sólo tenemos un 19,7 de oportunidad de ganar la serie. Después si ganamos (el domingo) tendremos un 42,7% de posibilidades de no perder la serie”, aseguró Kerr. “Esto es lo que es. Pierdes un juego, vuelves e intentas ganar”.