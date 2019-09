Abogada: Weinstein es un pecador, pero no “un violador”

En esta foto del 26 de agosto del 2019, Harvey Weinstein llega a un tribunal en Nueva York. (AP Foto/Mark Lennihan) En esta foto del 26 de agosto del 2019, Harvey Weinstein llega a un tribunal en Nueva York. (AP Foto/Mark Lennihan) Photo: Mark Lennihan, AP Photo: Mark Lennihan, AP Image 1 of / 1 Caption Close Abogada: Weinstein es un pecador, pero no “un violador” 1 / 1 Back to Gallery

NUEVA YORK (AP) — Una abogada de Harvey Weinstein dice que su cliente no está libre de pecado, pero que tampoco es “un violador”.

Donna Rotunno señaló el martes en el programa de TV "CBS This Morning" que confía encarecidamente en que la evidencia exonerará al magnate del cine de cualquier delito penal.

Weinstein tiene previsto ir a juicio en enero, acusado de violar a una mujer en su cuarto de hotel en Manhattan en 2013 y de realizarle sexo oral por la fuerza a otra en 2006. El productor rechaza cualquier acusación de sexo no consensual.

El juicio se realizará contra el trasfondo del movimiento #MeToo, que fue alimentado por docenas de denuncias de violencia sexual contra Weinstein.

"No estoy aquí para decir que él no es culpable de pecados", dijo Rotunno. Sin embargo, "no creo que sea un violador".

"Creo que de muchas maneras hay cosas buenas sobre #MeToo", agregó la abogada. Pero el movimiento de empoderamiento "le permite a la corte de la opinión pública dominar la narrativa" de una manera que no puede ser corregida o desafiada, lo cual puede resultar en que los acusadores sean "despojados de sus derechos".

"Realmente se trata de asegurar que estos asuntos no empañen nuestra capacidad de seleccionar un jurado justo", señaló.

Independientemente de lo que suceda en el juicio, dijo, Weinstein "pagará el máximo precio" porque su vida está arruinada.