Alemania detiene a 3 simpatizantes del Estado Islámico

BERLÍN (AP) — Las autoridades en Alemania detuvieron el martes a tres presuntos simpatizantes del grupo Estado Islámico que habrían planificado un ataque mortal contra personas no musulmanas.

Fiscales de Fráncfort dijeron que unos 170 policías allanaron tres apartamentos en la ciudad de Offenbach, cerca de allí, y detuvieron a los sospechosos, que ya eran conocidos por las autoridades.

“La intervención ocurrió a tiempo para evitar que se concrete la amenaza”, dijo la jefa de la fiscalía Nadja Niesen a reporteros en Fráncfort. Agregó que los sospechosos al parecer planificaron un ataque en la región de Rhine-Main con la intención de matar “la mayor cantidad posible de gente, llamada no creyente”, pero todavía no se sabía si los sospechosos ya habían escogido un blanco en particular.

Niesen dijo que el principal sospechoso, un ciudadano alemán de 24 años de ascendencia macedonia, ya había adquirido materiales necesarios para hacer explosivos y buscado armas de fuego por internet. La policía confiscó varias sustancias químicas y aparatos en el apartamento del sospechoso.

Los otros dos son ciudadanos turcos de 21 y 22 años.

Los tres sospechosos presuntamente hablaron sobre su apoyo al Estado Islámico enfrente de testigos, quienes informaron a las autoridades, detalló la jefa de la fiscalía.