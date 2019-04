América de Cali despide al técnico Fernando "Pecoso" Castro

BOGOTA (AP) — El técnico Fernando Castro fue despedido el lunes por América de Cali tras no ganar en los últimos cuatro partidos, incluyendo tres derrotas en línea, la de mayor impacto ante su bravo rival Deportivo Cali el domingo en el cierre de la 15ta fecha del torneo Apertura.

Castro de 70 años tomó en la dirección del club rojo en 2018 y en esta temporada figura en una posición de avanzada pero las caídas seguidas produjeron malestar entre directivos e hinchas.

“El Comité Directivo (de América de Cali) ha decidido dar por terminado el contrato de trabajo suscrito con el profesor Fernando Castro y su cuerpo técnico a partir de la fecha”, anunció el club en un comunicado.

América de Cali figura en el quinto lugar entre 20 conjuntos con 24 puntos, nueve menos que el líder Millonarios y mantiene posibilidades de avanzar a la fase semifinal.

“Falta sangre (entrega) para jugar fútbol y respeto por una camiseta y como juega el equipo no me gusta, así no puedo aceptarlo… El martes voy a decirle claro al plantel y si me toca irme me voy”, dijo Castro después de la caída 1-0.

El estratega ha desfilado por buena parte de los clubes de Colombia y llevó a Cali a la victoria en los campeonatos de 1995-96 y 2015.