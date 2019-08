América gana a Junior, comparte liderato con Deportivo Cali

BOGOTÁ (AP) — América de Cali ganó 1-0 el domingo al local Atlético Junior de Barranquilla con un gol de penal del mediocampista argentino Matías Pisano en el tiempo de descuento y pasó a compartir con su oponente de patio Deportivo Cali el comando en el torneo Clausura de la liga colombiana.

La sanción la generó una falta del defensor Gabriel Fuentes contra Pisano en el intenso duelo celebrado en el estadio Roberto Meléndez.

América quedó con 10 hombres desde los 37 minutos tras la expulsión del mediocampista Duván Vergara por una fuente infracción contra el delantero Fredy Hinestroza.

Marlon Piedrahita, defensor de Junior, fue expulsado también a los 79 minutos por acumulación de tarjetas.

América y Cali sumaron 10 puntos en cuatro partidos y superan por uno a Millonarios de Bogotá, que venció 2-1 al visitante Jaguares de Montería el sábado por la noche.

En el cierre de la programación del domingo, Deportes Tolima de Ibagué aplastó 4-0 a Santa Fe de Bogotá. El presidente del Santa Fe anunció después que el argentino Patricio Camps no seguirá como técnico.

Camps, asesor de José Pekerman, extécnico de la selección de Colombia, no se presentó a la conferencia de prensa luego del encuentro, lo que molestó al líder del "Expreso Rojo", Eduardo Méndez.

"Al no salir a la rueda de prensa el entrenador (Camps) me da mucho que pensar... Me disgustó mucho y por eso vine yo”, indicó Méndez. “Espero que no volvamos a perder así".

Por su parte, con diana del mediocampista Jhon Vásquez a los 78 minutos, el local Alianza Petrolera de Barrancabermeja superó 1-0 a Envigado, y Patriotas de Tunja doblegó 2-0 a Rionegro.

Resultados del sábado: Unión Magdalena 1, Independiente Medellín 1 y el mismo resultado en el choque Cúcuta Deportivo-Once Caldas.

Deportivo Pasto-Atlético Bucaramanga se enfrentarán el lunes, mientras que el duelo Atlético Nacional-Atlético Huila se disputará el martes.

Posiciones: Deportivo Cali y América de Cali 10 puntos; Millonarios 9; Envigado, Independiente Medellín, Alianza Petrolera, Patriotas y Cúcuta Deportivo 7; Deportes Tolima y Atlético Junior 6; Atlético Huila y Atlético Nacional 5; Once Caldas y Jaguares 4; La Equidad 3; Deportivo Pasto y Unión Magdalena 2; Santa Fe, Atlético Bucaramanga y Rionegro 1.

La quinta jornada comenzará el viernes con el duelo Once Caldas-Alianza Petrolera y seguirá el sábado con Unión Magdalena Deportivo Cali, La Equidad-Atlético Nacional, Envigado-Deportes Tolima e Independiente Medellín-América de Cali. Terminará el domingo con Santa Fe-Patriotas, Jaguares-Deportivo Pasto, Atlético Huila-Millonarios, Rionegro-Atlético Junior y Atlético Bucaramanga-Cúcuta Deportivo.