Anciano robó un banco en EEUU para volver a prisión

Esta fotografía de archivo divulgada el 14 de enero de 2018 por la Policía de Tucson muestra a Robert Francis Krebs, quien tiene antecedentes penales de varias décadas por robo a bancos. El hombre de 81 años fue acusado de robar una cooperativa de crédito en Tucson en enero de 2018. (Policía de Tucson vía AP, Archivo) less Esta fotografía de archivo divulgada el 14 de enero de 2018 por la Policía de Tucson muestra a Robert Francis Krebs, quien tiene antecedentes penales de varias décadas por robo a bancos. El hombre de 81 ... more Photo: Uncredited, AP Photo: Uncredited, AP Image 1 of / 1 Caption Close Anciano robó un banco en EEUU para volver a prisión 1 / 1 Back to Gallery

PHOENIX (AP) — Un hombre de 81 años de edad que ha pasado la mayor parte de su vida adulta tras las rejas por robo a bancos dijo que asaltó una cooperativa de crédito en Tucson meses después de salir de la cárcel porque su pensión del Seguro Social, de 800 dólares mensuales, no era suficiente para vivir, según los expedientes de los tribunales.

Robert Francis Krebs también dijo a los agentes del FBI que no se disfrazó en el robo de enero de 2018 porque "quería que lo atraparan" para poder regresar a la cárcel.

Los detalles del atraco fueron revelados en las actas judiciales presentadas el viernes para definir si Krebs, que cumple 82 años el próximo mes, está apto mentalmente para ser ir a juicio.

Sus abogados dicen que Krebs ha reportado tener síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Un neuropsicólogo concluyó que Krebs no era competente para ir a juicio porque tiene demencia senil.

No obstante, otros dos expertos en salud mental han dicho que Krebs sí es competente mentalmente y creen que sólo finge estar enfermo. Un experto dijo que Krebs había "adornado o exagerado enormemente" su enfermedad para evitar ser procesado.

Ahora depende de un juez decidir si Krebs será llevado a juicio.

Si es hallado incompetente, Krebs podría ser enviado a tratamiento para tratar de hacerlo mentalmente apto. Si los médicos deciden que no puede sanar, el juez podría desestimar el cargo de robo a un banco y declararlo civilmente acreedor de atención pública, dijo Mike Black, un abogado defensor en Phoenix que no está involucrado en el caso de Krebs.

Al exhortar al juez para que declare a Krebs competente, los fiscales dijeron que Krebs reconoció ante los agentes del FBI que él realizó el robo en Tucson porque "800 dólares mensuales de pensión no es mucho para vivir en estos días".

William J. Rehder, un experto en robos bancarios retirado del FBI que no está involucrado en el caso de Krebs, dijo que no es extraño que las personas que pasaron décadas en la cárcel no estén bien preparadas para ganarse la vida una vez que son puestas en libertad. La prisión les da estabilidad, agregó.

"Realmente no pueden lograrlo en el exterior", dijo Rehder. "Tiene razón: lo del Seguro Social probablemente no es suficiente para mantenerse y no tiene perspectivas de ingresos".

___

Jacques Billeaud está en: www.twitter.com/jacquesbilleaud