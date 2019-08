Argentina, oro en básquet panamericano después de 24 años

LIMA (AP) — Argentina consiguió algo que se le había negado casi durante un cuarto de siglo, que abarcó la época de su “Generación Dorada”. Y se declaró lista para disputar el Mundial.

Luis Scola anotó 28 puntos, en tanto que Facundo Campazzo añadió 10 y repartió 12 asistencias, para que Argentina vapuleara el domingo 84-66 a Puerto Rico, con lo cual obtuvo el oro de los Juegos Panamericanos, que no conquistaba desde que fue local en Mar del Plata 1995.

No es que a la Albiceleste le hubiera faltado un laurel panamericano para jactarse de algo. Después de aquella justa de hace 24 años, el basquetbol argentino escribió sus páginas más gloriosas, incluido el oro olímpico de Atenas 2004. Y desde luego, los integrantes de aquel equipo ilustre no fueron visitantes frecuentes de los Juegos Panamericanos _muchos no los disputaron jamás.

Pero no dejó de llama la atención la larga sequía de la Albiceleste en Juegos Panamericanos, en momentos en que brillaba en otros foros.

Scola, como último integrante de aquella generación, estuvo en la cancha para guiar a la selección argentina en la final del domingo. El ala-pívot de 39 años, ex de los Rockets de Houston en la NBA, fue un vendaval al que Puerto Rico jamás pudo contener.

Y algunas leyendas argentinas del comienzo de este siglo en basquetbol estuvieron atentas para festejar la coronación.

“Felicitaciones Argentina! Campeón panamericano después de muuuuchos años. A disfrutarlo! (Y yo a dormir ya. Cansado de solo mirar!)”, tuiteó Manu Ginóbili, quien este mes cumple un año de haber anunciado su retiro.

Andrés Nocioni se unió al entusiasmo en las redes sociales.

“Felicitaciones, chicos!!”, escribió el “Chapu” en Twitter. “Muy buen torneo, disfrútenlo. Pero sin olvidarse de lo que se viene”.

Lo que se viene es el Mundial que se disputará del 31 de agosto al 15 de septiembre en China. Scola está confirmado como parte de la plantilla, para lo que podría ser su último gran desafío con una selección que emprende el recambio encabezada por Campazzo y por su compañero en el Real Madrid, Nicolás Laprovittola.

Por ahora, este plantel a un paso de completar la renovación ha cumplido con un deber: conjurar un largo maleficio y sellar la primera coronación de Argentina en básquet de Panamericanos fuera de casa en la historia.

Más temprano, República Dominicana naufragó en el intento por conseguir la medalla de bronce. Sucumbió por 92-83 ante Estados Unidos, que no es monarca hemisférico desde el lejano Caracas 1983.