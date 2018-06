En esta imagen, tomada el 24 de marzo de 2018, Emma Veleta llora al contar la historia del día en el que hombres armados uniformados se llevaron a su esposo, a cuatro hijos, a un nieto y un sobrino, en las afueras de Ciudad Cuauhtémoc, México. Uno de sus hijos se aferró a ella y le dijo “Ay madrecita no dejes que me lleven”. Pero su petición fue en vano. “Ya no vi más de ellos, no más oía sus gritos”, dijo Veleta. (AP Foto/Marco Ugarte) less