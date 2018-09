Arquero uruguayo suspendido en Colombia por lenguaje racista

BOGOTÁ (AP) — El arquero uruguayo Lucero Álvarez del equipo Rionegro fue suspendido ocho partidos y multado con el equivalente a 10.400 dólares por "emplear lenguaje ofensivo, discriminatorio y racista" contra el técnico del Once Caldas Huber Bodhert, anunció el miércoles el Comité Disciplinario de la liga profesional de fútbol de Colombia.

Álvarez y Bodhert se insultaron al terminar el partido que Rionegro ganó 1-0 a el lunes, por la novena fecha del torneo Clausura de la liga colombiana. El árbitro Nolberto Ararat presenció la acalorada discusión y, pese a que el duelo estaba ya concluido, expulsó a los dos participantes.

Durante la conferencia de prensa posterior al partido, Bodhert hizo referencia al altercado con Álvarez, y aseguró que el portero había llamado "negro" a su jugador Johan Stiven Carbonero, intercalando un insulto en la expresión.

"Todo el partido, el señor Lucero insultó a Carbonero con ataques racistas, yo solo me acerqué a decirle que tiene que respetar. Acá no van a venir extranjeros a maltratarnos, nosotros somos negros a mucho honor y somos orgullosos, no puede venir un jugador mayor a maltratar a un muchacho de 19 años... El árbitro estaba presente, solo le pedí respeto", declaró Bodhert.

Tanto Bodhert como Carbonero son de raza negra.

El árbitro Ararat no se refirió en el informe a los supuestos insultos de Álvarez contra Carbonero, al no haber observado este episodio. En cambio, consignó que el arquero de 33 años sí había empleado términos racistas contra el estratega, por lo que le impuso el castigo, que lo inhabilita para ingresar en los estadios de Colombia.

Bodhert fue también castigado por el Comité y, durante dos encuentros, no podrá dirigir a Once Caldas por utilizar "lenguaje ofensivo y grosero" contra un futbolista adversario.

Álvarez negó ser un racista.

"Tengo buenos amigos negros en Colombia, en el equipo Rionegro un 70% de los jugadores son morochos", subrayó, empleando un término que se utiliza en Sudamérica para referirse a personas de piel oscura.

"Jamás pronuncie términos racistas contra Carbonero, cruzamos palabras fuertes, propias de la calentura de los partidos, es una cuestión que queda en la cancha", dijo Álvarez a Caracol Radio de Colombia. "Respondí el insulto del técnico de Caldas al terminar el partido".

En cambio, Álvarez había denunciado antes de que se anunciara la suspensión que fue Bodhert quien le dirigió expresiones xenófobas. Y en otra entrevista con medios locales, afirmó que, a raíz de las acusaciones que le hizo el entrenador, ha recibido amenazas de muerte que no precisó.

"Gracias a sus declaraciones estoy recibiendo amenazas de muerte. Están diciendo algo que yo no dije...", manifestó Álvarez el miércoles a Blu Radio de Colombia.

Álvarez se vinculó con Rionegro en la segunda parte de esta temporada, tras militar con Lobos BUAP de la primera división mexicana en el primer semestre de este año. Atajó con Deportivo Pasto de Colombia en 2013 y se inició con Nacional de Uruguay en 2005.