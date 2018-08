Arrestan a 14 sospechosos de violación en grupo en Marruecos

RABAT, Marruecos (AP) — Las autoridades en Marruecos arrestaron a 14 sospechosos de violar en grupo, tatuar y secuestrar durante dos meses a una joven de 17 años, informó el abogado de ella el miércoles.

El caso está desatando nuevas protestas en favor de los derechos de las mujeres y en contra del abuso sexual en el reino del norte de África.

El gobierno marroquí hasta ahora ha rehusado comentar sobre la horrible historia de la joven. La policía local confirmó a The Associated Press que ha habido arrestos en el caso, pero no dijo cuántos ni dio detalles.

Ibrahim Hashane, miembro de un grupo de abogados voluntarios que están defendiendo a la muchacha, dijo que un juez ordenó investigar las acusaciones de violación, secuestro y abuso. Agregó que los 14 sospechosos están detenidos, y que el juez programó una primera audiencia para la próxima semana.

En una entrevista en línea realizada la semana pasada con la televisora Chouf de Marruecos, la joven dijo que los secuestradores abusaban de ella “uno por uno", la quemaron y no le dieron de comer ni le dejaron bañarse. Ella parecía tener cicatrices de quemaduras de cigarrillos en sus manos.

"Me tatuaron los brazos. No recuerdo el día que me tatuaron porque cuando desperté por la mañana me di cuenta de que mis brazos estaban hinchados y me dolían", dijo la joven, identificada por los medios locales solo como Khadija. La AP por lo general no revela el nombre de víctimas de abusos sexuales. "Fue terrible. Yo lloré, pero nadie me hacía caso. No tenían compasión".

La muchacha dijo que dos hombres la secuestraron a punta de cuchillo cuando visitaba a una tía durante el mes sagrado de Ramadán, celebrado entre mayo y junio, y después la vendieron a otros hombres a cambio de dinero o drogas. Relató que sus secuestradores la drogaron y algunas veces estuvo inconsciente varios días.

El caso ha dominado los titulares de los medios marroquíes durante varios días, y más de 27.000 personas han firmado una petición en internet manifestando su indignación. Abogados, activistas y sus padres ahora están recaudando fondos para su caso legal y tratamiento médico.