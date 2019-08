Balotelli regresa a la Serie A con Brescia

El delantero Mario Balotelli, derecha, posa con el presidente del Brescia, Massimo Cellino, durante su presentación oficial como nuevo refuerzo del club, el lunes 19 de agosto de 2019, en Brescia, Italia. (Filippo Venezia/ANSA vía AP)

Después de una carrera errante y polémica, Mario Balotelli ha vuelto a casa.

Balotelli firmó un "contrato multianual” con el recién ascendido Brescia tras el vencimiento de su acuerdo con el club francés Marsella, y regresará a la Serie A con el equipo de casa luego de una ausencia de tres años.

Balotelli nació en Palermo, pero llegó a Brescia a la edad de dos años y su familia adoptiva aún vive ahí _ si bien su padre falleció en 2015.

"Mi mama lloró en cuanto le dije que podría jugar con Brescia... ella estaba muy feliz", dijo Balotelli en su primera conferencia de prensa como jugador del Brescia el lunes. "Mi padre era de Brescia, él apoyó al equipo, y era su sueño verme jugar con esta camiseta".

El último periodo de Balotelli en Italia resultó miserable mientras el delantero lidiaba con lesiones y sólo pudo anotar un gol en un préstamo de una temporada completa en el Milan, antes de volver al Liverpool en 2016 e inmediatamente pasar a Francia, donde revivió su carrera primero con Niza y posteriormente con Marsella.

Esa fue su segunda etapa con Milan para el atacante de 29 años, que también jugó para el rival de ciudad de los Rossoneri, Inter de Milan.

“Elegí al Brescia porque tan pronto me enteré de que el Brescia me estaba buscando honestamente no pensé en nada más”, aseguró Balotelli. “Esta es mi ciudad, puedo dar mucho más.

“No tengo miedo, la meta es hacer crecer a este equipo lo más que se pueda. No tengo nada de miedo de fracasar, creo que ustedes lo tienen más que yo... yo estoy bien, muy tranquilo”.

Con su complexión, sus habilidades técnicas y cualidades para definir frente a la portería, es uno de los mejores atacantes del mundo, pero sus logros dentro de la cancha han sido opacados por sus excentricidades fuera de ella.

Durante su periodo con el Manchester City, en que ganó el título de la Liga Premier, Balotelli fue expulsado cuatro veces, lanzó un dardo a un jugador de un equipo juvenil y se involucró en un incidente en el que estallaron fuegos artificiales en su baño. Después de anotar un gol contra el Manchester United, el italiano mostró una camiseta que traía puesta debajo del uniforme del City y en la que decía “’¿Por qué siempre yo?”