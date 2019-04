Bolsonaro: El Holocausto puede perdonarse, pero no olvidarse

RÍO DE JANEIRO (AP) — El presidente brasileño Jair Bolsonaro cree que los crímenes del Holocausto pueden ser perdonados, pero no deberían olvidarse.

El líder de extrema derecha hizo los comentarios el jueves por la noche en una reunión con pastores evangélicos en Río de Janeiro, y recibió aplausos.

“Podemos perdonar, pero no podemos olvidar. Esa cita es mía. Los que olvidan su pasado están sentenciados a no tener un futuro”, afirmó Bolsonaro, y añadió que se requieren acciones para que el Holocausto no se repita.

El 2 de abril el mandatario brasileño visitó en Jerusalén el monumento conmemorativo de esa hecatombe junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. En esa ocasión Bolsonaro dijo que el nazismo era una ideología izquierdista, afirmación rechazada por los historiadores.

Los nazis mataron a más de 6 millones de judíos en el Holocausto.

Bolsonaro ha tenido altibajos en su relación con la comunidad judía de Brasil.

En 1998, como diputado federal en el Congreso del país, defendió a los estudiantes en una escuela militarizada en la ciudad sureña de Porto Alegre que votaron por Adolfo Hitler, entre otros personajes, como la figura histórica a la que más admiraban.

“Tienen que elegir a los que sabían, de una forma o de otra, cómo imponer el orden y la disciplina”, afirmó Bolsonaro en esa época, al tiempo que agregó que no estaba de acuerdo con las atrocidades cometidas por el régimen nazi.

Según cifras oficiales, el número de judíos en el país sudamericano ronda los 120.000, lo que corresponde al 0,06% de la población.

Por otro lado, el Museo Estadounidense de Historia Natural en Nueva York indicó el viernes que estaba sopesando sus opciones después de percatarse que en una función que se efectuará allí se honrará a Bolsonaro. En el museo se lleva a cabo una fiesta anual organizada por la Cámara de Comercio Brasileña-Estadounidense, y el presidente de Brasil será uno de los homenajeados este año.

“Estamos muy preocupados”, afirmó el museo en Twitter.

Bolsonaro ha tomado una serie de medidas criticadas por los ambientalistas, incluidas varias que transfieren atribuciones del ministerio del medio ambiente al de agricultura.