Bouhanni remonta y gana 6ta etapa de la Vuelta; Molard líder

SAN JAVIER, España (AP) — Un día después de haber llegado en el último lugar, el francés Nacer Bouhanni mostró una gran recuperación al cerrar con fuerza y ganar el jueves la sexta etapa de la Vuelta de España.

Rudy Molard, de Groupama-FDJ, mantuvo la cima de la tabla general por segundo día seguido después de quedar detrás de su compatriota Bouhanni.

Bouhanni se apuntó el triunfo para el equipo Cofidis en poco menos de cuatro horas y superando en un apretado cierre a cinco rivales en una etapa mayormente plana de 155,7 kilómetros (96,7 millas) de Huercal-Overa a San Javier a lo largo de la seca y rocosa costa sureste de España.

“Estoy encantado por esta victoria. Ha sido difícil porque el ritmo era altísimo en el final”, dijo el ciclista de 28 años.

Bouhanni también ganó un par de etapas en la edición 2014 de la Vuelta. Pero después de no ser elegido para competir en el Tour de Francia en julio, Bouhanni había tenido un duro inicio en la Vuelta de este año.

El francés de origen argelino terminó la quinta etapa en el último lugar, 25 minutos detrás del ganador. También recibió una sanción de 30 segundos que de acuerdo con medios españoles se debió a una acalorada discusión con su director deportivo. Cofidis negó que haya habido tal disputa y atribuyó el castigo a que el ciclista tomó alimentos en un área prohibida.

“El año pasado, tuve un accidente muy serio en el Tour of Yorkshire. No se le ha dado mucha importancia, pero podría haber acabado con mi vida y tuve problemas de visión durante una buena temporada. Tenía dudas de si podría volver, e incluso ahora no creo que haya vuelto a mi mejor versión”, explicó Bouhanni. “He tenido una temporada difícil, realmente me ha afectado la presión. Me he sentido humillado, pero tenía que resarcirme”.

Bouhanni demostró un día después por qué es considerado uno de los mejores competidores en velocidad al arremeter cerca de la meta para dejar atrás a Danny Van Poppel (LottoNL-Jumbo), seguido en el tercer lugar por Elia Viviani (Quick-Step Floors).

Molard mantuvo su ventaja de 41 segundos sobre el rival más cercano, el polaco Michal Kwiatkowski de Team Sky.

“Me dijeron que hoy iba a ser fácil y que disfrutaría del día, y al final ya hemos visto cómo ha ido”, declaró Molard. “Me tomaré las cosas día a día y no me planteo mantener el liderato hasta un día específico”.

Entre los otros favoritos de la carrera, Simon Yates (Michelton-Scott) permaneció en la cuarta posición, 51 segundos detrás de Molard, mientras que Alejandro Valverde (Movistar) sigue en quinto, 53 segundos debajo. El colombiano Nairo Quintana (Movistar) se ubica en octavo, 1:14 minutos debajo de Molard.

La séptima etapa continúa en la zona sureste de Murcia el viernes en una ruta relativamente plana que cubre 185,7 kilómetros (115,3 millas) de Puerto Lumbreras a Pozo Alcon.

La carrera de tres semanas concluye en Madrid el 16 de septiembre.