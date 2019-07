Brasil adopta nuevo sistema para clasificar pesticidas

RÍO DE JANEIRO (AP) — Brasil adoptó el lunes un nuevo sistema para clasificar y etiquetar las enormes cantidades de pesticidas que produce, basándose en sus componentes químicos.

Los expertos medioambientales elogiaron la modernización del sistema, utilizado por más de 50 países, pero afirmaron que no es suficiente debido a que no toma en cuenta los efectos a largo plazo de ciertos residuos que se sabe que son cancerígenos.

Joao Paulo Torres, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro, dijo que el nuevo sistema de clasificación y etiquetado no aporta al debate generalizado actual sobre el uso de productos agrícolas extremadamente tóxicos, algunos de los cuales están prohibidos en otros países.

El sistema se basa en el impacto inmediato de los químicos en la salud de la gente y no en la “intoxicación crónica” vinculada con el impacto a largo plazo de residuos tóxicos en los alimentos o el medio ambiente.

El director de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, Renato Porto, dijo a The Associated Press que el nuevo sistema se enfoca en ofrecer mejor información a los principales usuarios de pesticidas, o empleados rurales, y no a los consumidores.

Según Human Rights Watch, Brasil es uno de los principales consumidores de pesticidas del mundo. En lo que va del año, se han aprobado cientos de nuevos pesticidas en el país.