Bukele denuncia corrupción en las cárceles de El Salvador

El presidente salvadoreño Nayib Bukele habla cerca de la población fronteriza de Tapachula, México, el jueves 20 de junio de 2019. (AP Foto/Oliver de Ros)

SAN SALVADOR (AP) — El presidente Nayib Bukele denunció el miércoles presuntos actos de corrupción en el manejo de fondos de las tiendas institucionales en las cárceles de El Salvador e involucró a Mauricio Ramírez Landaverde, ex ministro de Justicia y Seguridad Pública.

En conferencia de prensa, el mandatario explicó que las tiendas de las penitenciarías fueron concesionadas por el gobierno anterior a una organización no gubernamental conocida como AsoCambio, que el año pasado reportó ganancias por casi 14 millones de dólares y cuyo presidente era Ramírez Landaverde.

“Le he ordenado al viceministro Osiris Luna que deje sin efecto el convenio con AsoCambio y presente el aviso a la Fiscalía por contar con indicios de malversación de fondos y corrupción”, manifestó el mandatario.

El viceministro de Seguridad y responsable de la dirección General de Centros Penales, Osiris Luna, dijo que AsoCambio fue creada por Ramírez Landaverde; el ex viceministro de Seguridad Raúl Antonio López; y el ex director general de Centros Penales, Marco Tulio Lima.

AsoCambio se encarga de financiar, promover, desarrollar y administrar las tiendas institucionales en los centros penitenciarios, centros de detención menor y granjas penitenciarias para generar fondos en beneficio de la población privada de libertad y la administración de la penitenciaría, explicó Luna.

Bukele señaló que en este presunto caso de corrupción, la Corte de Cuentas de la República jamás auditó los ingresos que registraban estas tiendas, ya que se consideraba que no formaban parte del sistema penitenciario, ni del Estado.

El mandatario dijo que, ante la ausencia de auditorías del organismo contralor del país, van a contratar a una empresa privada para que las haga “porque la Corte de Cuentas no las ha hecho y no tenemos confianza en un ente que ha decidido no auditar 14 millones de dólares”.

“Evidentemente este es un caso de corrupción”, agregó, por lo que pidió a la Fiscalía General “que haga su trabajo, que judicialice de inmediato este caso, que haga las capturas correspondientes que debe de hacer y nosotros vamos a proveer toda la información que sea requerida”.