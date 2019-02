Bumgarner y Posey adorarían que Harper llegue a Gigantes

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 8 de junio de 2018, Bryce Harper, de los Nacionales de Washington, batea un doblete productor de dos carreras durante el quinto inning de un juego de béisbol contra los Gigantes de San Francisco en el Nationals Park, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

SCOTTSDALE, Arizona (AP) — Madison Bumgarner y Buster Posey adorarían ver que Bryce Harper se les une en el camerino de los Gigantes de San Francisco.

“Creo que sería una enorme adición para nosotros”, dijo el martes Bumgarner al iniciar los Gigantes su pretemporada. “Obviamente es una superestrella, un jugador joven. Creo que todos aquí estarían muy emocionados de tenerlo”.

Harper y los Gigantes se reunieron la semana pasada en la ciudad natal del toletero, Las Vegas, y el nuevo director de operaciones de béisbol de San Francisco, Farhan Zaidi, indicó que ambas partes mostraron interés mutuo.

“Pienso que cualquiera que juegue en las Grandes Ligas adoraría tenerlo en su equipo y aquí no es la excepción”, señaló Posey. “El tipo de jugador que es y la pasión que trae al juego, si fuéramos lo suficiente afortunados de que eso (su contratación) suceda, sería grandioso.

“¿Qué tiene, 26 años? Ganó un premio a Jugador Más Valioso”, añadió Posey. “Eso es todo lo que necesitas saber”.

San Francisco abre su campamento con Steven Duggar, Mac Williamson, Austin Slater y Drew Ferguson como candidatos a jardineros.

“He sido parte de equipos que ganaron cuando tal vez no se suponía que lo hicieran. Hemos visto a muchos otros equipos hacerlo. Obviamente, algunos muchachos, como Harper, van hacer mejor a cualquier equipo”, aseguró Bumgarner. “Eso no quiere decir que no podemos hacerlo sin él. Tenemos a los muchachos y podríamos hacerlo. Todo está en la mentalidad”.