Calentamiento global altera hora de la cena de la naturaleza

Photo: Sergei Grits, AP Image 1 of / 1 Caption Close Image 1 of 1 ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 26 de febrero de 2018, el herrerillo común vuela sobre plantas secas cubiertas de escarcha cerca de la aldea bielorrusa de Dukora, a unos 40 kilómetros (25 millas) al sureste de Minsk. (AP Foto/Sergei Grits, Archivo) less ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 26 de febrero de 2018, el herrerillo común vuela sobre plantas secas cubiertas de escarcha cerca de la aldea bielorrusa de Dukora, a unos 40 kilómetros (25 millas) ... more Photo: Sergei Grits, AP Calentamiento global altera hora de la cena de la naturaleza 1 / 1 Back to Gallery

WASHINGTON (AP) — El calentamiento global interfiere con la hora de la cena programada por la naturaleza, lo que hace que las criaturas hambrientas y aquellas que están en su menú lleguen a horas muy diferentes, indicó un nuevo estudio.

El momento oportuno lo es todo en la naturaleza. Las abejas deben estar por ahí y las flores tienen que florecer al mismo tiempo para que funcione la polinización. Los depredadores deben migrar al mismo tiempo que su presa.

Pero el estudio dice que las temperaturas más cálidas interfieren con eso. El reporte analiza los tiempos de 88 especies interdependientes, y halló que se han desfasado por cerca de seis días en una década. Señala que la sincronización de algunas especies en realidad se acerca más.

Los cambios en los tiempos de las especies son mayores de lo que eran antes de la década de 1980.

El estudio se publicó el lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.