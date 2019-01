Canelo Álvarez enfrentará a Danny Jacobs el 4 de mayo

ARCHIVO - En esta foto del miércoles 17 de octubre de 2018, el mexicnao Saúl Álvarez posa para fotos en el Madison Square Garden. Álvarez anunció que enfrentará a Danny Jacobs el 4 de mayo de 2019 por el título mediano. (AP Foto/Richard Drew, archivo) less ARCHIVO - En esta foto del miércoles 17 de octubre de 2018, el mexicnao Saúl Álvarez posa para fotos en el Madison Square Garden. Álvarez anunció que enfrentará a Danny Jacobs el 4 de mayo de 2019 por el ... more Photo: Richard Drew, AP Photo: Richard Drew, AP Image 1 of / 1 Caption Close Canelo Álvarez enfrentará a Danny Jacobs el 4 de mayo 1 / 1 Back to Gallery

LOS ÁNGELES (AP) — Saúl “Canelo” Álvarez volverá al ring y a la división mediana el 4 de mayo para enfrentar a Danny Jacobs.

Álvarez defenderá sus títulos del CMB y la AMB ante Jacobs, monarca de la FIB, en un combate protagonizado por dos de los mejores boxeadores del momento. No se anunció de inmediato la sede de la pelea.

El mexicano Álvarez (50-1-2, 35 nocauts) conquistó su tercer título en una división distinta al noquear a Rocky Fielding en tres asaltos para apoderarse del cetro super mediano de la AMB en diciembre. Volverá a los medianos, donde sacó un empate y una victoria ante Gennady Golovkin, para así reinar en una división repleta de peleadores de alto nivel.

"Unificaré mis títulos de peso mediano ante Daniel Jacobs”, dijo Álvarez, de 28 años. “No tengo dudas de que saldré victorioso y de que quedaré a un paso de ser el campeón mundial indiscutible de peso mediano".

Jacobs, un neoyorquino de 31 años que superó un cáncer de hueso para convertirse en campeón, tiene foja de 35-2 con 29 nocauts.

Pese a sufrir una reñida derrota ante Golovkin en 2017, Jacobs se ha mantenido en los primeros planos. No ha perdido desde entonces y se apoderó del cetro de la FIB tras vencer a Sergiy Derevyanchenkoto.

“Esta es la oportunidad que he estado esperando, la oportunidad de alcanzar la grandeza dentro del ring", afirmó Jacobs. “Siempre he creído que le puedo ganar al Canelo... Han pasado casi cuatro años desde que el Canelo enfrentó a un retador estadounidense. Será una tremenda pelea en la que estoy convencido que me consolidaré como el mejor peso mediano”.

La pelea será transmitida por DAZN, el servicio de streaming que firmó un contrato a largo plazo con Álvarez.