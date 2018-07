Cardi B encabeza nominaciones a los VMAs





NUEVA YORK (AP) — El gran año de Cardi B continúa, en esta ocasión con 10 nominaciones a los Premios MTV a los Videos Musicales

MTV anunció el lunes que la rapera es la más nominada a los VMAs, que regresarán al Radio City Music Hall de Nueva York para su gala el 20 de agosto.

Cinco de las nominaciones de Cardi B son gracias a su colaboración con Bruno Mars en el remix de "Finesse". El video de la canción inspirado en la comedia de la década de 1990 "In Living Color", compite por el premio al video del año junto con "This Is America" de Childish Gambino, "God's Plan" de Drake, "Apes(asterisk)(asterisk)t" de Beyonce y Jay-Z's, “Havana” de Camila Cabello y "No Tears Left to Cry" de Ariana Grande.

Beyonce y Jay-Z — quienes recientemente lanzaron un álbum en conjunto como The Carters — están nominados a ocho premios con "Apes(asterisk)(asterisk)t", cuyo video fue filmado en el Museo del Louvre en París.

"This Is America" de Gambino, que aborda el tema el racismo y la violencia por armas en Estados Unidos, le valió siete nominaciones. Drake, quien donó un millón de dólares para residentes de Miami en su video "God's Plan", también sumó siete nominaciones.

Mars, quien tiene seis nominaciones, compite por el premio al artista del año junto con Cardi B, Drake, Post Malone, Cabello y Grande.

Taylor Swift quedó fuera de las principales categorías, pero consiguió tres nominaciones para premios técnicos: Su éxito "Look What You Made Me Do" compite por mejor dirección de arte, mejores efectos visuales y mejor edición.

Justin Timberlake, cuyo álbum "Man of the Woods" tuvo resultados menores a lo esperado, fue nominado a la mejor dirección ("Say Something" con Chris Stapleton) y mejor coreografía ("Filthy").

Cardi B tuvo a su primogénita la semana pasada y recientemente se convirtió en la primera rapera en tener dos éxitos en el primer puesto de la lista Hot 100 de Billboard. Sus otras nominaciones incluyen mejor artista nuevo, mejor video de hip hop por "Bartier Cardi" y mejor video latino por "Dinero" con Jennifer Lopez y DJ Khaled.

La categoría de video latino llega un año después de que MTV dejara fuera de sus nominaciones a "Despacito", el máximo éxito del 2017 de Luis Fonsi y Daddy Yankee. El desaire causó un escándalo e incluso llevó a que el actor colombiano John Leguizamo escribiera un editorial en Billboard sobre la falta de representación de los latinos no sólo en la música sino en el cine y la televisión.

MTV sí nominó al remix de "Despacito" con Justin Bieber en la categoría de canción del verano, la cual fue anunciada semanas después de que el canal revelara a los nominados del resto de las categorías. Hasta 2013 MTV otorgó el premio de artista latino en los VMAs. En los EMAs, los premios de MTV europeos, existen categorías regionales latinoamericanas.

Otros de los nominados últimos a los VMAs son Ed Sheeran, Khalid, SZA, Shawn Mendes, Alessia Cara y Dua Lipa.

Avicii, quien falleció en abril, obtuvo una nominación a mejor video dance por "Lonely Together", el cual incluye a Rita Ora, el video también fue nominado a mejores efectos visuales.