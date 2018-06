of

Manifestantes exigen la despenalización del aborto en Río de Janeiro, Brasil, el viernes 22 de junio de 2018. Las pancartas dicen “El problema no es que hacer, el problema es qué hacer 5,5 millones de niños sin registro paterno” y “somos mujeres, no incubadoras”. (AP Foto/Silvia Izquierdo) less