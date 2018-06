Colombia confirma que restos son de periodistas ecuatorianos

QUITO (AP) — La Fiscalía de Colombia confirmó el lunes que los cuerpos hallados en el sur del país corresponden a los tres integrantes del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, secuestrados hace tres meses en la frontera común.

El fiscal general, Néstor Martínez, en declaraciones a la prensa dijo que “luego de los trabajos que ha llevado a cabo el instituto de medicina legal y que concluyeron en la madrugada... se le ha informado a los familiares que los cuerpos pertenecen efectivamente a los tres periodistas ecuatorianos”. Destacó que “con base en esa determinación científica continúa en consecuencia la investigación por parte de la fiscalía general de la nación”.

Añadió que “he empeñado la palabra del Estado de Colombia y por supuesto de la fiscalía general para manifestarle a las familias que este horrendo crimen no va a quedar en la impunidad y muy tempranamente actuará la justicia para que se establezcan las responsabilidades correspondientes”.

El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el chofer Efraín Segarra fueron secuestrados el 26 de marzo por un grupo narco disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y posteriormente asesinados cuando investigaban la violencia desatada desde inicios de año en esa zona.

Un comunicado emitido por los familiares precisó que “asumimos esta confirmación con profundo dolor y consternación por este repudiable crimen y por ello insistimos en nuestro pedido de no olvido, no impunidad, no repetición”, al tiempo de añadir que la identificación de los cuerpos “es el inicio de un camino en la búsqueda de la verdad”.

Christian, hijo del chofer asesinado, dijo hace unas horas desde Colombia que de confirmarse la identidad de los restos los llevarían a Quito el miércoles en la mañana, donde aún no están definidos los detalles de las honras fúnebres.

El representante legal de las tres familias, el abogado ecuatoriano Javier Andrade, aseveró que toman la palabra “al compromiso que ha hecho la fiscalía en cuanto a que tengamos directo acceso al expediente, a la información de todas las investigaciones realizadas y sobre todo una comunicación directa sobre toda la investigación a la cual nosotros desde Ecuador ofrecemos también nuestro compromiso de realizar una cooperación directa”.

En la frontera de ambos países, cerca del océano Pacífico, desde enero se registran ataques a bala y atentados explosivos por parte de los disidentes de las FARC que causaron la muerte a cuatro militares. Esos grupos armados también secuestraron a otros dos jóvenes comerciantes a mediados de abril y desde entonces no se conoce su situación o paradero.

Los disidentes de las FARC que asesinaron a los periodistas, liderados por alias “Guacho”, exigían al gobierno del presidente Lenín Moreno la entrega de tres de sus integrantes detenidos en suelo ecuatoriano y que el país rompa un convenio antidrogas con su par colombiano.

Ecuador y Colombia comparten alrededor de 640 kilómetros de frontera que se extiende desde el Pacífico hasta la Amazonía, donde por el lado colombiano actúan con relativa libertad grupos armados de narcotraficantes y delincuentes.