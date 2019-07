Corporaciones respaldan derechos LGBTQ ante Corte Suprema

NUEVA YORK (AP) — Más de 200 corporaciones, incluyendo muchas de las compañías más conocidas de Estados Unidos, firmaron un escrito a la corte en el que llaman a la Corte Suprema a fallar que las leyes federales de derechos civiles prohíben la discriminación sobre las bases de orientación sexual e identidad de género.

El escrito, anunciado el martes por una coalición de cinco grupos de derechos LGBTQ, fue presentado a la Corte Suprema esta semana antes de los alegatos ante los jueces el 8 de octubre en tres causas que pudieran determinar si gays, lesbianas y transgéneros son protegidos de discriminación por las leyes federales existentes.

Entre las 206 corporaciones que respaldan el escrito están Amazon, American Airlines, Bank of America, Ben & Jerry's, Coca-Cola, Domino's Pizza, Goldman Sachs, IBM, Microsoft, Morgan Stanley, Nike, Starbucks, Viacom, the Walt Disney Co. y Xerox. Dos equipos de las Grandes Ligas, los Gigantes de San Francisco y los Rays de Tampa Bay, están en el grupo.

En el escrito, las compañías argumentan que se necesita una regla federal uniforme para proteger a los empleados LGBTQ igualmente e los 50 estados.

“Incluso donde las compañías implementan voluntariamente políticas para prohibir la discriminación de orientación sexual o identidad de género, esas políticas no son sustituto para la fuerza de la ley”, argumentaron. “Tampoco el mosaico de leyes estatales brinda protección suficiente: por ejemplo, no pueden cubrir la movilidad entre estados de la fuerza laboral moderna”.

Cortes federales de apelaciones en Chicago y Nueva York han fallado recientemente que los empleados gays y lesbianas tienen derecho a protección bajo la ley. La corte federal de apelaciones en Cincinnati ha extendido esas protecciones a las personas transgénero.

La cuestión es ahora si la Corte Suprema ratificará esas posiciones, dada su mayoría conservadora fortalecida por los nombramientos por el presidente Donald Trump de Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh. Las tres causas son las primeras sobre derechos LGBTQ en el máximo tribunal desde el retiro el año pasado del juez Anthony Kennedy, que escribió históricas opiniones sobre derechos gay.