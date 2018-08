"Crazy Rich Asians" brilla en taquillas de EEUU y Canadá

LOS ÁNGELES (AP) — La ostentación le ganó a las armas en las taquillas de cine de Estados Unidos y Canadá este fin de semana con el romance "Crazy Rich Asians" ocupando el número uno y dejando atrás a la película de acción de Mark Wahlberg “Mile 22”.

Según cifras de los estudios dadas a conocer el domingo, “Crazy Rich Asians" recaudó 25,2 millones de dólares en 3.384 cines el fin de semana. La película protagonizada por Constance Wu ha recaudado 34 millones de dólares desde que se estrenó el miércoles, superando por mucho las expectativas de la industria.

Sin duda se trató de un buen negocio para el filme distribuido por Warner Bros. que tuvo un costo de producción de 30 millones de dólares.

Mientras, la película de Warner Bros. sobre un enorme tiburón, "The Meg", bajó a segundo sitio con 21,2 millones en su segundo fin de semana.

La película de Wahlberg "Mile 22" se estrenó con un estimado de ingreso en taquillas de 13,6 millones de dólares. Producirla costó 35 millones.

Estimado de ingreso en taquillas del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con comScore:

1. “Crazy Rich Asians”, 25,2 millones de dólares.

2. “The Meg”, 21,2 millones

3. “Mile 22”, 13,6 millones

4. “Alpha”, 10,5 millones

4.(tie) "Mission: Impossible — Fallout”, 10,5 millones

5. “Christopher Robin”, 8,9 millones

6. “BlacKkKlansman”, 7 millones

7. “Slender Man”, 5 millones

8. “Hotel Transylvania 3”, 3,7 millones

9. “Mamma Mia! Here We Go Again”, 3,4 millones