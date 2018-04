Cuba adelanta un día fecha de transición política

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 20 de diciembre de 2014 el presidente cubano Raúl Castro, a la izquierda, estrecha la mano del vicepresidente Miguel Díaz-Canel al cierre de la sesión legislativa en la Asamblea Nacional en La Habana, Cuba. Los medios estatales cubanos informaron el 16 de abril de 2018 que el gobierno anticipó un día el inicio de una sesión de la Asamblea Nacional en la que Castro planea dimitir y se espera que le pase la presidencia al vicepresidente, de 57 años. La sesión comenzará ahora el miércoles 18 de abril. (AP Foto / Ramon Espinosa, Archivo)

LA HABANA (AP) — La sesión legislativa en la que se hará la histórica transición política en Cuba y en la cual se elegirá al sucesor del actual presidente Raúl Castro fue adelantada un día.

Ahora la Asamblea del Poder Popular, como se denomina al Legislativo en la isla, abrirá sus puertas el miércoles, informaron el lunes medios de prensa oficiales en una breve nota.

“Esta decisión se adopta para facilitar el desarrollo de los pasos que requiere una sesión de tal trascendencia”, agregó la nota, que no ofreció más detalles.

La sesión estaba prevista para el jueves y será la primera vez que una persona que no se apellide Castro tome el liderazgo de la isla en más de cinco décadas.

Se espera que la primera magistratura recaiga en el actual vicepresidente Miguel Díaz-Canel, un ingeniero de 57 años conocido por su desempeño sencillo y eficiente en su natal provincia de Villa Clara, pero que al saltar al nivel nacional comenzó a mantener un perfil muy bajo.

Raúl Castro sucedió a su hermano Fidel enfermo en 2006 de manera interina y en 2008 tomó la presidencia, iniciando una gestión con reformas que abrieron la puerta a una incipiente iniciativa privada pero que en los últimos meses fue congelada.

Castro, de 86 años, reiteró en varias ocasiones que no aceptará una reelección para el cargo de presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, abriendo paso a una generación más joven en la primera magistratura. Pero no se espera que los dirigentes en los niveles altos realicen por ahora modificaciones al sistema unipartidista del país, aunque sí se profundizarán las reformas económicas.

“Con la poca evidencia que contamos, en lo personal yo no soy optimista que la próxima elección implique una redefinición de la cúpula cubana y mucho menos que esto lleve a políticas de liberalización”, dijo a The Associated Press el politólogo de la Universidad de La Habana, Carlos Manuel Rodríguez, quien actualmente da clases en la Universidad Iberoamericana de México.

Las reforma de Castro incluyeron permisos para el ejercicio del trabajo independiente del Estado en un par de centenares de rubros -algunos muy exitosos como los restaurantes y el alojamiento-, la ampliación de los subsidios para la construcción de viviendas por cuenta propia, la oferta de tierras ociosas en usufructo a productores particulares, la creación de cooperativas de servicio y producción y la normalización del mercado de bienes raíces, entre otros.

El mandatario indicó que dichas reformas se realizaban como una “actualización” del modelo cubano a fin de lograr una mayor eficiencia y enfrentar la crisis económica.

“Era evidente que se necesitaba actualizar el sistema económico y social. Hay siempre la tendencia a considerar que Raúl es el hermano de Fidel, pero además de serlo él es una figura política con peso propio”, explicó a la AP el ex diplomático José Raúl Viera Linares.

El anuncio del adelanto de la sesión parlamentaria coincidió con el 57 aniversario de la declaración del carácter socialista de la revolución cubana, un aspecto de interés en un país donde el simbolismo acompaña muchos de los actos de gobierno.

